Депутат от КПРФ Тамара Плетнева требует запретить продолжение чемпионата России по футболу

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27 мая 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Депутат от КПРФ, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием запретить продолжение чемпионата страны по футболу.

По мнению депутата, необходимо отложить чемпионат до снятия всех ограничений в стране и перелома ситуации с пандемией.

В обращении говорится, что в условиях пандемии, когда граждане не имеют возможности ни зарабатывать, ни заниматься физкультурой в спортзалах и на свежем воздухе, решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным. Такая ситуация выглядит провокационной, подчеркивает социальное неравенство.

«Получается, что государство демонстрирует желание помогать не пострадавшей экономике, не малому и среднему предпринимательству, не людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги», – написано в документе.

Напомним, в пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата России. Датой рестарта было названо 21 июня.