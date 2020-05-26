Руководитель Центра спортивной медицины ФМБА России: «Самое большое счастье для врача — снять памперс после смены»

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26 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Спорт-Экспресс

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Руководитель Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский рассказал «Спорт Экспресс» о работе спортивных врачей в красной зоне московских больниц.

В период пандемии десятки медицинских специалистов из разных видов спорта отправились в так называемую красную зону, где лежат тяжелые коронавирусные пациенты, чтобы оказать посильную помощь. На передовую вышли, например, врач «Спартака» Михаил Бутовский и врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

После начала пандемии около 200 врачей по спортивной медицине вошли в список тех, кто может присоединиться к борьбе с новым вирусом. 40 из них уже заступили на смену и полностью ее отработали, а некоторые даже успели переболеть и вернуться обратно к пациентам. Андрей Жолинский признается, что никакого желания «отсидеться» дома в безопасности у врачей не было: «Даже в моей семье моя жена Юлия каждый день встает по утрам и ходит на работу в больницу № 67, где тоже работает с коронавирусными пациентами. И я точно так же каждый день выполняю свой долг, как и каждый специалист нашего Центра, каждый врач в России и в мире».

Жолинский отмечает, что средняя смена спортивных врачей длится 12 часов. «График работы врачей определялся конкретным Центром, в котором они состоят. Но в среднем это ежедневная 12-часовая рабочая смена в «красной зоне» без возможности удовлетворить базовые нужды из-за защитного костюма, который, кстати, не так просто надеть. Но врачи облачаются в него, маску, двойные перчатки, памперс и отправляются в «грязную зону», где самоотверженно помогают пациентам разной степени тяжести. Кстати, многие наши врачи признавались, что самое большое счастье — снять памперс после рабочей смены», – поделился он.



Больше всего врачей впечатляет момент выписки, когда они понимают, что все это было не зря и что старания принесли человеку пользу, а в отдельных случаях даже подарили жизнь. Жолинский отметил, что работа с Covid-19 — это очень мощная закалка для спортивных врачей. Опыт работы с коронавирусом поможет им в дальнейшей работе, если кто-то из спортсменов переболеет новым вирусом.

Эксперт также призвал отдавать себе отчет в том, что возвращение в жизнь не будет резким и одномоментным. Это будет постепенный, острожный выход с сохранением некоторых ограничительных мероприятий. Спорт со зрителями и без ограничений вернется после окончательного и повсеместного снятия карантина и обобщения всего накопленного опыта.