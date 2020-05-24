Кокорин похвастался автомобилем Rolls-Royce за 23 миллиона рублей: «Иногда можно»

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24 мая 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

pexels.com

Футболист, нападающий в ФК «Сочи», Александр Кокорин опубликовал в Instagram фото своего нового элитного автомобиля Rolls-Royce Ghost. Такое авто стоит 23 миллиона рублей. «Иногда можно», — похвастался футболист.

Машинку Кокорина оценили футболисты Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони. В комментариях под фото Rolls-Royce Ghost одна из подписчиц российского футблолиста написала, что Александр не показывал роскошный автомобиль общественности полтора года.

Кокорин ответил, что на самом деле этот Rolls-Royce он приобрел еще раньше.

Говорят, на этой машине его видели в Сочи.

Александр Кокорин как-то поделился, что продал свою коллекцию автомобилей, в которой были автомобили Lamborghini, Porsche, Mercedes и Bentley.

С февраля нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды. Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня. В Петербурге хотят сохранить форварда, на него рассчитывает главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Несколько дней назад стало известно, что «Зенит» предложил Александру Кокорину новый контракт.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были приговорены к наказанию лишением свободы в октябре 2018 года за драки в центре Москвы. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы. В сентябре 2019 года они вышли на свободу и продолжили спортивную карьеру карьеру. Кокорин заявлял, что получает менее 20 тысяч рублей в месяц.

Бывший форвард сборной России Александр Панов считает, что Кокорин все осознал, повзрослел.