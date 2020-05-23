«Мы все бойцы»: UFC открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество

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23 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Sports.ru

Pixabay

На днях казахский боец смешанного стиля Куат Хамитов, планирующий участвовать в соревнованиях UFC, в Инстаграме заявил, что представители ЛГБТ хуже собак. При этом, UFC открыто поддерживает ЛГБТ-движение и даже спонсирует парады.

После скандального заявления Хамитова, казахское ЛГБТ-сообщество отправило письмо президенту Национальной Федерации ММА с таким текстом: «Ваш боец Куат Хамитов планирует участвовать в соревнованиях UFC, но сможет ли он это сделать, имея репутацию гомофоба? Уверены, что вы знаете о борьбе UFC за свою репутацию в мире ЛГБТ».

Ещё в 2011-м президент UFC Дэйна Уайт призвал всех геев-членов UFC выйти из тени: «Мне было бы все равно, если в UFC был боец гей. Возможно, он есть. Возможно, таких несколько. Вот что я скажу: если сейчас в UFC есть гей, я бы хотел, чтобы он вышел из тени. Это никак не повлияет на его карьеру», – сказал Уайт. Тогда большого резонанса такое заявление не вызвало.

Однако через два года в программу вошли женские бои, уже первый из них был с участием открытой лесбиянки. в 2016 Аманда Нуньес стала первым ЛГБТ-чемпионом в истории UFC. Что касается мужчин в UFC, то пока ни один из них не сделал каминг-аут, но при этом сами спортсмены всячески поддерживают геев и даже снимаются для гей-журналов. Сам UFC выпустил коллекцию радужных футболок в 2016 году, выручка от которых идет в ЛГБТ-центр в Лас-Вегасе. А в 2018 промоушен спонсировал ЛГБТ-парад.

Аналитик UFC Дэн Харди считает, что совсем скоро в мужском дивизионе будет каминг-аут, и это пойдет только на пользу: «Я уверен, что в UFC есть геи. И я уверен, что пройдет не так много времени, пока хотя бы один из этих бойцов не станет достаточно уверенным, чтобы выйти и заявить об этом. Это будет великий день, а спортсмена все будут уважать и защищать».