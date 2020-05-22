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22 мая 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

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Иркутские «моржи» закрыли сезон зимнего плавания. Они совершили первый заплыв через Ангару после долгого перерыва. Из-за режима самоизоляции любители здорового образа жизни не могли заняться спортом на открытом воздухе.

«Это наша традиция, которую мы не нарушали долгие годы. Все время закрывали зимний сезон плавания и открывали летний 15 апреля. Но из-за пандемии коронавируса плавать было запрещено. Мы ждали, когда появится официальное разрешение», – сказал Андрей Бугай, президент клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы».

Температура воды составляла 5-7 градусов. Ни холод, ни сильное течение не помешали спортсменам преодолеть дистанцию. Они проплыли 1400 метров за 24 минуты. Пловцов сопровождали сотрудники ГИМС. «С нами были ещё фридайверы, которые поддержали нас. Они плыли рядом с «моржами» и следили, чтобы все прошло нормально», – добавил Андрей Бугай.