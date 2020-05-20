В Челябинске построят большой спортивно-образовательный комплекс

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20 мая 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

На северо-западе Челябинска в этом году начнут строить большой спортивно-образовательный комплекс. На его создание из федерального бюджета выделена колоссальная сумма - 1 миллиард 65 миллионов рублей.

Новый объект позволит заниматься разными видами спорта, причем не только профессионалам, но и простым жителям. Первым делом будет построен ледовый дворец. По планам он должен быть готов к концу 2021 года. Следом появятся стадион и медицинский центр. Последний объект - мечта всех спортсменов. В третью очередь включены 50-метровый бассейн, школа на 1,1 тысячи мест, спортивный интернат и общежитие, а также дворец по керлингу.

- Мы создадим новую точку притяжения для всех, кто занимается спортом и отдает предпочтение здоровому образу жизни. Унылая окраина с каменной застройкой превратится в привлекательный центр, где можно с удовольствием проводить время, - считает вице-губернатор Вадим Евдокимов.

Важно, что крупная стройка не окажет негативного влияния на зеленую зону. Как сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, документация по планировке территории была разработана в 2013 году. Наряду с жилыми кварталами предполагалось спортивное ядро именно на том месте, где появится новый комплекс.

- В непосредственной близости, в шаговой доступности, проживает 60 тысяч жителей. Спортивных объектов на этой территории нет, - констатировал чиновник. - На данном участке будут открытые спортивные площадки, которыми можно пользоваться в каждодневном режиме всем жителям данной части города.

Кстати, напрасны опасения общественников насчет вырубки леса под строительство. Дело в том, что эта территория никогда не имела такого статуса.

- Это не лес, - подчеркнул Павел Крутолапов. - Это выросло из-за того, что участок долгое время никем не обслуживался, здесь не велась никакая деятельность.

Кроме того, на территории спортивно-образовательного центра создадут зеленую зону. Планируется даже Аллея чемпионов. Также по проекту предусмотрено озеленение - 15 процентов площади будет отдано на эти цели.

- Область выиграла конкурс на строительство регионального центра по хоккею. Строительство спортивных объектов на 90% финансируется из средств федерального бюджета. Это такие инвестиции в наш город, которые мы не имеем права потерять, – заключил министр спорта Леонид Одер.

Заслуженный тренер России, тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Трактор» Александр Глазков считает, что общественникам, которые выступили против строительства большого спорткомплекса на Северо-Западе Челябинска, стоит задуматься о будущем своих детей.

- Интересно, как они хотят, чтобы те проводили досуг? - задался вопросом собеседник газеты.

С волнением в голосе наставник юных хоккеистов также говорит о том, что челябинцам следует радоваться столь внушительному финансированию, которое выделили федералы.

- Здесь любой найдет себе занятие по душе. Это бесценный проект для города и области, - считает тренер.

Его мнение разделяет представитель родительского комитета СШОР «Трактор» Наталья Агламзянова.

- Какое счастье, что у нас появится такой объект, а не очередной ТРК! Спорткомплекс необходим не только спортсменам, но и любителям. Так, они смогут после занятий или работы прийти сюда и потренироваться. Это большая польза для всех! - говорит женщина.