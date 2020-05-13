Ватерпольная «Уралочка» стала обладательницей новых наград и медалей

Спортсменки из Златоуста стали обладательницами серебряных медалей Чемпионата России и трех золотых наград в юниорском и молодежном первенствах.
Президиум Федерации водного поло России принял решение о досрочном завершении спортивного сезоны 2019/20 годов. После подведения итогов стало известно, что команда мастеров «Динамо-Уралочка» Златоуста заняла второе место и, соответственно, стала обладательницей серебряных наград Чемпионаты страны.
Сразу в трех возрастных категориях (до 15, 17 и 19 лет) первенства России выиграли юниорские и молодежные составы «Уралочки».
Также в этом году златоустовские ватерполистки успешно выступали и в клубных Еврокубках. Пандемия коронавируса остановила этот турнир на стадии ½ Финала. Кроме того, несколько ватерполисток «Уралочки» добились права играть на Олимпиаде в составе сборной, но Игры состоятся годом позже.