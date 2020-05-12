В прямом эфире в ZOOM состоятся международные соревнования по физподготовке

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

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23 мая состоятся Международные соревнования по физподготовке среди клубов «Оnline Battle 2020». Турнир пройдёт в прямом эфире на платформе ZOOM.

Участвуют пять стран: Россия, Финляндия, Латвия, Чехия, Германия. Спортсмены должны выполнить три упражнения: отжимания, приседания и скручивания (на пресс). Каждое из них выполняется на скорость в течение одной минуты.

«Как это будет происходить: вызываем двух участников соревнований. Например, из России и Латвии. Судья из Финляндии следит, как выполняет упражнение российский спортсмен, а судья из Германии – наблюдает за латышом. Ребята начинают одновременно отжиматься. Как только минута заканчиваются, звучит команда «Стоп». Начинается подсчёт, кто сколько успел сделать. Результаты вносятся в турнирную таблицу. Так и со следующими упражнениями. Побеждает тот, кто успел сделать больше», – объясняет Юрий Паровинчак, руководитель Ассоциации детских клубов при Федерации самбо Москвы.

Как признаются сами спортсмены, плюсы виртуального турнира в том, что не надо никуда лететь и привыкать к часовым поясам, соревноваться можно и дома. «У нас нет разделений по весовым категориям, только по возрасту. Участвовать могут все дети от 6 до 16 лет вне зависимости, каким видом спорта они занимаются. Это же классические упражнения из ГТО», – говорит Паровинчак.

Соревнования в режиме online организаторы проводят не в первый раз. Так, 2 мая юные московские самбисты состязались с воспитанниками детских клубов из Финляндии и Латвии. Такие турниры помогают сохранить мотивацию к занятиям спорта у детей в условиях режима самоизоляции.