Лучшие советские и российские хоккеисты в истории Олимпийских игр

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11 мая 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

В олимпийские заявки сборных СССР, СНГ и России попадали 234 игрока, 173 из них стали обладателями медалей, причем 141 хоккеист уехал с Игр с золотом.

Самым титулованным, как и в случае с чемпионатами мира, оказался голкипер сборной СССР Владислав Третьяк. Помимо трех побед на Олимпиадах, у него - серебро Лейк-Плэсида. А вот Александр Рагулин в олимпийской номинации единолично вторым не стал, поделив позицию с партнерами по команде конца 1960-х-начала 1970-х годов - Кузькиным, Давыдовым и Фирсовым, а также Андреем Хомутовым, который относится к уже более позднему поколению. У них по три золотые медали.

По числу участий в Олимпиадах и количеству завоеванных медалей в 2002 году Третьяка нагнал защитник Игорь Кравчук, взявший в Солт-Лейк-Сити четвертую для себя награду Игр. У него - два золота, по одному серебру и бронзе. Позже до четвертых в карьере Игр добрались Дарюс Каспарайтис, Сергей Гончар и Павел Дацюк с Ильей Ковальчуком. Причем двое последних на достигнутом не остановились и съездили еще в 2018 году в Пхенчхан, чтобы добыть долгожданное золото.

По количеству матчей, сыгранных на Олимпиадах отечественными хоккеистами, лидируют Дацюк и Ковальчук, «откатавшие» по 29 игр. По системе «гол+пас» у Дацюка 26 очков (5+21), а у Ковальчука, несмотря на большее количество заброшенных шайб - заработанных очков меньше - 21 (14+7)

Правда, игровые рекорды не позволили Дацюку попасть даже в двадцатку лучших бомбардиров Олимпиад. Сейчас он располагается на 21-м месте в общем рейтинге.

В десятке располагаются пять наших хоккеистов, в том числе невероятный Вячеслав Фетисов, набравший, будучи защитником, 33 очка (12+21). Результативнее Фетисова на Олимпиадах играл только Валерий Харламов - 36 очков (15+21)

Валерий Харламов лидирует по показателю средней результативности среди участников Олимпиад. Советский форвард набирал ровно по 2 очка за игру, как и чех Милан Новы, но и играл больше, и забивал чаще. Помимо него в топ-5 входят Владимир Викулов, многолетний лидер сборной ФРГ Эрих Кюнхакль и лучший снайпер послевоенных Олимпиад Ульрих Полтера из сборной Швейцарии.

Лучшим отечественным бомбардиром до сих пор остается Анатолий Фирсов, отличившийся 18 раз. 17 голов у Александра Мальцева, 16 - у Владимира Крутова, 15 - у Валерия Харламова, по 14 - у Вениамина Александрова и Ильи Ковальчука.