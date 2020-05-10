Лучшие советские и российские хоккеисты за всю историю чемпионатов мира

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10 мая 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В конце прошлой недели Международная федерация хоккея (International Ice Hockey Federation, IIHF) представила свой вариант символической сборной СССР и России на чемпионатах мира.

В состав команды вошли голкипер Владислав Третьяк (10 золотых медалей), защитники Александр Рагулин (10) и Вячеслав Фетисов (7), а также форварды Всеволод Бобров (2), Валерий Харламов (8) и Евгений Малкин (2). Велика вероятность, что Третьяк и Рагулин навсегда останутся единственными в истории десятикратными чемпионами мира.

Среди действующих российских хоккеистов Малкин делит пятое место по общему количеству медалей ЧМ с Ильей Ковальчуком (по 7), уступая Александру Овечкину, который подобрался к юбилейной награде, и заслуженным ветеранам, уже не претендующим на попадание в сборную, — Дмитрию Калинину, Данису Зарипову и Алексею Терещенко. У Александра Овечкина всего 9 медалей (3 золотых).

Среди главных отечественных бомбардиров Харламов занимает второе место – 156 очков (74 гола + 82 передачи), немного уступая Борису Михайлову – 164 (98+66) и символически опережая Александра Мальцева 153 (77+76) и Владимира Петрова 152 (74+78). Фетисов занимает выдающееся для защитника шестое место, Малкин всего лишь 17-й, Бобров - 40-й.

По показателю средней результативности на чемпионатах мира лидером является Бобров. В 18 матчах за сборную СССР Всеволод Михайлович набрал 33 очка (1,83 за игру). И это при старой, гораздо более строгой системе подсчета голевых передач. Выше него в мировом рейтинге стоят только два блиставших сразу после войны чеха Владимир Забродски (2,79) и Станислав Конопасек (2,69). Позднее поддержать результативный уровень Боброва получилось только у Анатолия Фирсова: в 47 играх – 85 очков (1,81 за игру)