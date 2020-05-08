Воля к победе: история словенской лыжницы, которая выиграла олимпийскую медаль с 4 сломанными ребрами

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8 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Reuters

Во время разминки перед участием в Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере словенская лыжница Петра Майдич из-за небрежно подготовленной организаторами трассы упала в овраг и врезалась в дерево. Несмотря на это, спортсменка всё равно решила участвовать, превозмогая адскую боль. В итоговом забеге Майдич cразу же после финиша спортсменка потеряла сознание...

Петра Майдич родилась 22 декабря 1979 года в Доле-при-Любляне, Словения. Лыжным спортом она занималась почти всю свою жизнь, выступала на этапах Кубка мира с 1999 года, на Олимпиаде, но Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити и Турине медалей Майдич не принесли. Хорошие результаты она начала показывать позже. Трижды (2006, 2007 и 2009) Майдич признавалась лучшей спортсменкой года в Словении. 4 раза она входила в 10-ку лучших на Олимпийских играх в 2002 и 2006 годах, но ни разу не сумела подняться выше 6-го места. Так было до Олимпиады 2010 в Ванкувере.

В Ванкувере в 2010 году впервые в программу Игр был включён личный спринт классическим стилем. Здесь Майдич считалась одной из главных фавориток, несмотря на то, что в соперницах у неё были знаменитая норвежка Марит Бьёрген и полька Юстина Ковальчик. Поклонники с нетерпением ждали победы Майдич, но их надежды рухнули, когда на разминке перед квалификацией словенская лыжница вылетела с трассы, упала в 3-метровый овраг и врезалась в дерево, повредив рёбра. Оказалось, что на спуске с крутого виража не оказалось никакого заградительного барьера, чтобы предотвратить вылет с трассы. Позже оорганизаторы всё-таки разрешили Майдич стартовать, но только в конце квалификации, несмотря на то, что изначально она должна была бежать третьей из 54 участниц.

Никто не верил, что Майдич после такого страшного падения вообще выйдет на трассу, однако дистанцию 1600 метров словенка пробежала, показав 19-е время, параллельно рыдая от боли. В раздевалку лыжница смогла попасть только при помощи врачей. Болельщики потеряли всякую надежду на её возващение. Их удивлению не было предела, когда словенка продолжила турнир под 19-м номером. В полуфинале Майдич всё-таки обогнала своих соперниц и пришла к финишу четвёртой, отобравшись в финал по времени. Всё бы хорошо, но опять спортсменка кричала от боли. Все следили за ней, зрителей восхитила её невероятная целеустремленность.

Вот и наступил долгожданный финал. Судя по кадрам, Майдич ничем не уступала соперницам и шла вполне бодро, но зрителям было слышно, как она кричит от боли. Не верилось, что она дойдёт до финиша, но она дошла! И в борьбе за бронзу даже опередила в последний момент шведку Анну Ольссон. После финиша стоять и идти Петра уже не могла, с арены её уносили на руках. После награждения Майдич увезли в госпиталь. Выяснилось, что при падении во время квалификации Петра Майдич сломала четыре ребра и повредила лёгкое. С такими страшными травмами она завоевала первую в своей карьере олимпийскую медаль.



«Мне пришлось выдержать три часа сильнейшей боли, и она все еще продолжается. Соперницы подходили ко мне и говорили, что я заслужила эту победу. Думаю, если бы я пришла четвертой, то не пережила бы это. Олимпийские игры для меня закончены и сезон, пожалуй, тоже», – сказала спортсменка после соревнований, отметив, что её медаль — «золото, инкрустированное маленькими бриллиантами». Ещё позже героиня рассказала, что тренер отговаривал её от участия, но она решила участвовать, так как шла к этой Олимпиаде всю жизнь: «Не может одно падение перечеркнуть все».