Как трем братьям-хоккеистам удалось сбежать из Чехословакии и стать звездами НХЛ

История братьев Штястны - Мариана, Петера и Антона, которые в начале 80-х годов прошлого века разными способами бежали из Чехословакии в Северную Америку и воссоединились в составе «Квебека».

На чемпионате мира по хоккею в 1976 году 24-летний Мариан и 20-летний Петер Штястны забросили на двоих 10 шайб и набрали 18 очков. Через год они перекрыли это достижение: 10 голов и 19 очков, и привели чехословацкую команду ко второму золоту подряд. В 1979-м братья считались уже звездами мирового масштаба. На этот раз к ним присоединился и младший брат Антон, которому на тот момент исполнилось 19 лет, тогда ему удалось оформить пять голов в восьми матчах. В том же году они помогли родному «Словану» из Братиславы выиграть чемпионат и вошли в историю - впервые клуб из Словакии победил в национальном первенстве. Такое уникальное явление не могло пройти мимо скаутов НХЛ.

«К счастью для Квебека, в Чехословакии родились три брата, которые составляли полноценную тройку. Когда мне в первый раз рассказали о них, то я даже не поверил. Но убедившись в правдивости истории, я поклялся, что привезу их в Канаду», - вспоминает президент «Квебек Нордикс» Марсель Обю.

Он отдавал себе отчет в том, что заполучить братьев будет крайне сложно. Те уже стали национальным достоянием, и коммунистическая партия делала все возможное, чтобы поддержать своих героев. Каждому из братьев подарили по подержанному «Фиату», что в то время для Чехословакии было роскошью, и дали ключи от квартир.

Шанс лично познакомиться с семьей Штястны выпал у Обю в 1980 году, когда в Лейк-Плэсиде проходила зимняя Олимпиада. Однако из-за повышенных мер безопасности все его планы уехать из Лейк-Плэсида с тремя хоккеистами рухнули.

21 августа 1980 года братья приехали в Инсбрук. Именно здесь Штястны поняли, что у них появляется возможность сбежать в Канаду. «Слован», за который выступали братья, принимал участие в международном турнире. За пару дней до финального матча Петеру удалось отколоться от команды и найти телефон. Он достал переписанную страничку справочника НХЛ и позвонил в офис «Квебека». К телефону подошел директор клуба Жиль Лежер. Следующим вечером они с Обю уже заселялись в номер отеля в Инсбруке. Через третьи руки им удалось договориться о тайной встрече с братьями. Именно на этой встрече обсуждались детали отъезда, а также условия контрактов хоккеистов в Северной Америке. Каждый из них получал шестилетнее соглашение с ежегодным окладом в 250 тысяч долларов. Лежер и Обю арендовали два «Мерседеса» и вывезли из отеля Петера и Антона разными дорогами. Так, несмотря на слежку и усиленное давление спецслужб, двум братьям удалось попасть в Квебек.

Мариан же не был готов рискнуть благополучием своей жены и троих детей, которые оставались в Чехословакии. Когда он вернулся на родину, то сразу был исключен из состава «Слована» и сборной страны. Так в 27 лет он превратился в безработного. Для него наступили очень тяжелые времена. Будучи братом двух «предателей родины», он стал объектом всеобщего презрения.

В одном из матчей «Квебека» тройка Петер — Антон — Джейми Хислоп забила все шесть шайб в матче с «Колорадо». Они установили рекорд лиги, став первыми братьями, оформившими хет-трики в двух матчах подряд. Позже они набрали 16 очков на двоих в игре с «Вашингтоном», превзойдя прежнее достижение братьев Макса и Дуга Бентли. «Квебек» пробился в плей-офф и навязал очень упорную борьбу «Филадельфии». В итоге Антон набрал 85 очко, что является большим достижением для 21-летнего хоккеиста, а Петер превратился в настоящую суперзвезду, набрав 109 очков. Это был шестой показатель в лиге. Петер получил «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона в НХЛ.

Весной 1981 года Петер и Антон завершили первый сезон в НХЛ. В это время уже Мариан Штястны разрабатывал план побега из Чехословакии: через Венгрию — в Югославию, а затем — в Австрию. На следующий сезон в составе «Квебека» вышли три брата Штястны — Петер, Мариан и Антон. В первых 30 встречах они забросили за «Нордикс» 137 шайб. Уже через два месяца после начала сезона Мариан был вторым в списке бомбардиров «Квебека».