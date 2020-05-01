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«Вы – истинный пример»: гимнастка Оксана Чусовитина поздравила ветеранов с наступающим праздником

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

«Вы – истинный пример»: гимнастка Оксана Чусовитина поздравила ветеранов с наступающим праздником
AP Photo / Rebecca Blackwell

В преддверии 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина обратилась к ветеранам с поздравлением.

Несмотря на непростую обстановку в мире, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне по всему миру готовят десятки памятных онлайн-мероприятий, чтобы почтить память своих героев. Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас проживает в Ташкенте, также поздравила ветеранов с наступающим праздником. 

«Дорогие ветераны, спасибо за вашу силу воли, за бодрость духа, за верность Родине, за смелость души, за отвагу сердца, за бравую самоотверженность, за наш мир. Вы настоящие герои, о которых сложены истории и сняты фильмы. Вы те, кто представляет истинный пример для современной молодёжи. Спасибо вам за то, что мы ходим по Земле, за то, что мы можем радоваться жизни и мечтать о чем-то светлом. Желаем вам крепчайших сил, здоровья и, конечно же, мира. Гордость вами бессмертна», – обратилась она. 

В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.

  

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