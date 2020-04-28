Футбольный клуб «Крылья советов» накажет вратаря за критику российских властей

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28 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Интерфакс

Sports.ru

Самарский ФК "Крылья Советов" заявил, что критика вратаря Евгения Фролова, высказанная в адрес российских властей, была дана в несогласованном с клубной пресс-службой интервью. Фролов негативно высказался о ситуации в стране в условиях распространения коронавируса.

В интервью телеграм-каналу "Футбольный Биги", он заявил, что ведет активную жизнь и не сидит дома на карантине: "Знаю, что рестораны работают для своих, несмотря на запреты. Для чиновников, депутатов, для власть имущих. По блату, по знакомству в Москве все работает. Никакого коронавируса для них нет. А нас заставляют сидеть дома, при этом, никакой помощи от государства нет. Да еще и штрафуют", - заявил игрок.

Пресс-служба футбольного клуба заявила, что они не разделяют мнение футболиста и отметили, что она нарушил условия контракта: "Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды, - говорится в заявлении. - Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях".