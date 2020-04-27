Допинг-контроль на карантине: российские спортсмены забыли предоставить свои данные

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 апреля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В связи с пандемией коронавируса приостановлено проведение спортивных соревнований. Тем не менее, даже в этот период спортсмены должны своевременно сообщать антидопинговым организациям информацию о своем местонахождении. Порядка 60-ти россиян этого не сделали. Это обстоятельство грозит им дисквалификацией.

По данным РУСАДА, 60 российских спортсменов не предоставили до 1 апреля информацию о местонахождении в своем профиле ADAMS. Несмотря на приостановку проведения допинг-контроля, сделать им это было необходимо.

«Речь идет об информации на три месяца вперед. Она нужна нам, чтобы планировать тестирование. По Кодексу, непредоставление информации или некорректные данные являются нарушением. Если только у спортсмена нет каких-то суперубедительных причин, почему он не смог этого сделать, это наказывается, как минимум, флажком. А за три флажка следует дисквалификация», - рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По ее словам, после 30 апреля планируется проведение тестирования отдельных спортсменов. Многое будет зависеть от ситуации, связанной с карантинными мерами.