Больной коронавирусом чемпион мира провёл онлайн-тренировку в палате интенсивной терапии

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25 апреля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

фото: соцсети

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, председатель спортивно-технической комиссии FIAS, руководитель комиссии ветеранов самбо Владимир Япринцев находится в больнице с диагнозом «двустороннее воспаление лёгких» и коронавирус COVID-19. Несмотря на это, самбист не растерял спортивный дух, и как только врач разрешил ему физические нагрузки, принял участие в Международной спортивной онлайн-эстафете „On A WaveStayLive“.

В больничной палате спортсмен записал видеоролик, в котором сказал, что ему стало лучше, и показал несколько спортивных упражнений: стойку на голове, «лягушку», упражнение на пресс. Владимир Япринцев призывает больных, которые оказались сегодня в сложной ситуации, не унывать, не сдаваться, бороться за жизнь и здоровье до последнего.А также приглашает всех желающих подключаться к эстафете „On AWaveStayLive“.

С 14 апреля известные спортсмены неформально тренируют онлайн всех желающих в разных странах мира. Таким образом они символически передают эстафету здоровья и взаимоподдержки. Присоединиться можно в течение 21 дня после начала всем, кто старше 5 лет. Участники уже опубликовали около 1000 видеоотчётов и видеозаданий в Facebook и Instagram. Вместе со звёздными наставниками упражнения делают в Англии, Германии, Румынии, Украине, Беларуси, Армении, Узбекистане, России и других странах. Через месяц после старта эстафеты состоится всемирный финал – первые международные соревнования в условиях самоизоляции.

По словам самбиста Владимира Япринцева, идея гуманитарной акции – привлечь как можно больше людей со всего мира к регулярным и контролируемым физическим тренировкам. Чемпион отмечает, что на самоизоляции мы меньше двигаемся, из-за чего ослабляется организм. А это с высокой долей вероятности может привести к повторной вспышке пандемии уже после снятия карантина.

«Задача присоединившихся к эстафете заключается не только в том, чтобы выиграть ее в составе своей национальной команды или получить международную известность в социальных сетях, – объясняет спортсмен. – Но и в том, чтобы быть ответственным за самого себя, за своих близких. Предотвратить распространение не только COVID-19, но и других инфекций в будущем. Я хочу сказать, что каждый из нас выстоит перед любыми угрозами, только сплотившись вместе со всем миром».

Подробнее об эстафете можно узнать на портале izsambo.ru, а также в Instagram под хэштэгом #onawavestaylive.