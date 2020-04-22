Антидопинговые агентства пытаются заработать на спорте даже в разгар пандемии

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Допинг в большом спорте применяется очень давно - больше 70 лет, но лишь в конце прошлого века вице-президенту МОК и основателю ВАДА Ричарду Паунду пришло в голову, что борьба с ним — это огромные деньги. В последние годы и допинг, и антидопинг стали очень выгодным бизнесом. О необходимости, во что бы то ни стало, продолжать тестирование на запрещенные вещества сидящих по домам спортсменов антидопинговые организации продолжили уведомлять даже в разгар пандемии.

На одном из недавних заседаний МОК были озвучено, что во всем мире сегодня ежегодно проводится примерно 300 тысяч тестов на допинг, из которых положительными оказываются в среднем два процента. Общая стоимость антидопинговых мероприятий в спорте высших достижений - 300 миллионов долларов.

Годовой бюджет главной антидопинговой организации ВАДА — 38 миллионов долларов. Половину этой суммы покрывает МОК и другие спортивные организации, еще половину — правительства государств, подписавших Всемирный антидопинговых кодекс. Россия туда вносит порядка миллиона долларов, США — 2,7 миллиона долларов.

Помимо ВАДА, существуют еще национальные антидопинговые агентства. Бюджет самого богатого из них американского USADA составляет 21 миллион долларов. Бюджет РУСАДА на 2018 год (других цифр не обнародовано) — около 8 миллионов долларов. Основа бюджетов национальных агентств — государственное финансирование. Примерно 60 процентов расходов таких структур — это сбор тестов, их транспортировка, хранение и проверка на допинг.

Представление о реальной стоимости допинг-тестов дают расценки организации по добровольному тестированию VADA — эта американская коммерческая структура предлагает свои услуги организациям, не входящим в структуру ВАДА. VADA берет за один тест 2000-2500 долларов. С организаторов любительских соревнований (например, массовых марафонов) просят от 500 долларов за один тест. Дороговизна допинг-тестов объясняется сложной процедурой взятия пробы и уникальностью оборудования.

Антидопинговые расходы — это не только бюджеты организаций, которые занимаются проверками и образовательными программами. Это еще и траты тех людей и организаций, интересы которых оказываются затронуты из-за допинговых обвинений. Часть слушаний по допинговым делам в CAS финансируют МОК и международные федерации, часть расходов ложится на плечи спортсменов и тех, кто их поддерживает. Все обычно начинается со вскрытия допинг-пробы B (около 1000 долларов) и подачи апелляции (еще около 1000 долларов). С учетом расходов на адвокатов и поездки в Лозанну, участие в процессе обойдется не меньше 15 тысяч долларов на одного человека. А в год CAS рассматривает десятки допинговых дел.

Если к 300 миллионам на антидопинг, о которых сообщает МОК, добавить расходы профессиональных лиг, организаторов любительских стартов, частных фондов, штрафы, траты на апелляции в CAS и на консультации врачей, сумма может достичь миллиарда долларов. С одной стороны — это огромные деньги, и целесообразность таких расходов в наши непростые времена необходимо обосновать. Но все познается в сравнении. В богатых футбольных и баскетбольных лигах эти деньги сопоставимы с бюджетом двух-трех топ-клубов.