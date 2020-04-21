Овечкин объяснил, когда будет готов завершить карьеру

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21 апреля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Александр Овечкин,Instagram

Российский хоккеист Александр Овечкин в ходе интервью с канадским нападающим Уэйном Гретцки рассказал, когда будет готов завершить спортивную карьеру. По его словам, у него еще год действует контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин отметил, что пока не знает, как будут развиваться события после окончания контракта. Однако он выразил уверенность, что все еще обожает хоккей и будет играть до тех пор, пока у него «есть страсть к этому». Спортсмен добавил, что до сих находится в прекрасной физической форме.

Напомним, что сейчас хоккеист находится на самоизоляции со своей супругой Анастасией Шубской и сыном Серёжей в Вашингтоне. Кроме того, возлюбленные ждут второго ребенка.