Пять лет без легенды: поделитесь воспоминанием о Валерии Белоусове

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16 апреля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Валерий Белоусов, фото ХК «Трактор»

Пять лет назад ушёл из жизни великий хоккеист и тренер «Трактора» Валерий Константинович Белоусов. Сегодня клуб начинает собирать воспоминания от болельщиков, челябинцев и просто любителей хоккея об этом легендарном человеке. Мы призываем всех, на кого Валерий Константинович оказал влияние, поделиться ими.

О Белоусове сняты фильмы, написано множество статей, и память о нём жива в наших сердцах. Нам кажется очень важным собрать воспоминания не только игроков, коллег, воспитанников, но и болельщиков. Даже если вам не довелось лично познакомиться с Валерием Константиновичем, но есть в вашей личной истории моменты, связанные с ним и его именем, мы ждём ваши истории на почту vkb@hctraktor.org или в сообщениях в наших группах в социальных сетях. Эти истории, воспоминания будут опубликованы накануне дня рождения Валерия Константиновича, их можно будет увидеть в ледовой арене «Трактор».

Валерий Константинович Белоусов

17 декабря 1948 – 16 апреля 2015

Ценим, любим, помним, скорбим