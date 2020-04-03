Миллионы Александра Овечкина: сколько денег у звезды НХЛ

Аргументы Недели → Спорт 13+

3 апреля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

О невероятно высоком эскроу, который может взлететь аж до 30 процентов в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сейчас много говорят за океаном. Эскроу — это инструмент для снижения рисков при оформлении сделок, который используется для справедливого распределения доходов между хоккеистами и владельцами клубов.

С каждого получаемого игроком НХЛ от его клуба чека удерживается определенная сумма. Процент устанавливается перед началом сезона и может меняться по его ходу до четырех раз. В сезоне-2019/20 с каждой зарплаты будет удержано примерно 14 процентов.

По итогам сезона-2018/19 вычиталось по 13 процентов. После длительного пересчета владельцы клубов оставили себе 10 процентов из удержанного, вернув хоккеистам 3%.

Для условного Александра Овечкина это означает, что из 10 миллионов долларов зарплаты за сезон-2018/19 в реальности до него дошло только около 9 миллионов. Налоги же хоккеисту приходится платить с 10 миллионов.

Хоккейные клубы «Флорида», «Тампа», «Вегас», «Нэшвилл» и «Даллас» находятся в привилегированном положении — в тех штатах, где они находятся, регионального налога нет, а есть только федеральный — чуть менее 37%. В итоге хоккеистам этих клубов отдать придется больше, чем 37%, но в любом случае меньше, чем остальным. Дом Овечкина находится в Вирджинии. В итоге, после выплаты налога, у него на руках остается 4,36 миллиона долларов. Конечно, при этом никто не отменяет заработков с рекламных контрактов и экипировочных соглашений.

На данный момент сезон в НХЛ из-за эпидемии коронавируса приостановлен на неопределённый срок. Существует вероятность, что командам даже удастся доиграть регулярный чемпионат. В случае, если сезон не будет доигран, лига недополучит от 1 до 1,2 миллиарда из спрогнозированных 5 миллиардов долларов. По прогнозам экспертов, ситуация может обернуться крахом для многих хоккейных клубов НХЛ.