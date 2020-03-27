СМИ: Лионель Месси согласился на серьёзное понижение зарплаты

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27 марта 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Лионель Месси, фото соцсети

Руководство «Барселоны» готово устроить масштабную распродажу игроков в летнее трансферное окно. Помимо этого, планируется сокращение затрат на содержание сотрудников клуба и футболистов.

По информации испанских СМИ, перестройка в стане "сине-гранатовых" будет проведена в целях смягчения экономических последствий из-за пандемии коронавируса.

Чемпион мира-2018 Антуан Гризманн – один из футболистов, который, возможно, покинет команду. Стоимость игрока составляет около 100 миллионов евро, но, по информации СМИ, его уже готовы купить «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Одной из причин расставания с игроком считаются натянутые отношения с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщают СМИ, "сине-гранатовые" планируют продать Нето, Самуэля Юмтити, Ивана Ракитича, Филиппе Коутинью, Эктора Фирпо, Артуро Видаля и Мартина Брайтвайта. Отмечается, что все футболисты имеют варианты продолжения карьеры.

Ранее появилась информация о том, что часть футболистов испанского клуба выступила против сокращения зарплаты на 70 процентов. Месси, Серджи Бускетс и Жерар Пике согласились пойти на финансовые уступки, но не все их партнеры по команде поддержали эту идею.

Источник: rg.ru