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Светлана Журова одобрила решение МОК перенести Олимпиаду-2020

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Журова одобрила решение МОК перенести Олимпиаду-2020
Фото: сайт Госдума РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова одобрила перенос Олимпиады-2020. Игры в Токио официально перенесены на 2021-й год.

По ее словам, в этой ситуации решение принято в интересах спортсменов.

«Не все смогут в условиях карантина подготовиться к Олимпиаде, в некоторых странах в залы не пускают. У стран, где нет жесткого карантина, появляется преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предложил перенести Игры», – сказала Журова.

Согласно официальному заявлению МОК, летняя Олимпиада пройдет не позднее лета 2021 года.

Ранее Журова предложила вариант привлечения работников к здоровому образу жизни.

ДВа

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