Светлана Журова одобрила решение МОК перенести Олимпиаду-2020

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова одобрила перенос Олимпиады-2020. Игры в Токио официально перенесены на 2021-й год.
По ее словам, в этой ситуации решение принято в интересах спортсменов.
«Не все смогут в условиях карантина подготовиться к Олимпиаде, в некоторых странах в залы не пускают. У стран, где нет жесткого карантина, появляется преимущество, поэтому я понимаю тех, кто предложил перенести Игры», – сказала Журова.
Согласно официальному заявлению МОК, летняя Олимпиада пройдет не позднее лета 2021 года.
Ранее Журова предложила вариант привлечения работников к здоровому образу жизни.