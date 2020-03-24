На сочинском стадионе «Фишт» началась реновация поля

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24 марта 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Она была запланирована на май-июнь, но в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА было принято решение провести ее сейчас.

- План основных мероприятий по реновации составит 7 календарных дней, который включает в себя срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, пескование в объеме 90 тонн песка, посев семян газонной травы и внесение удобрений, а также укрытие поля теплоизолирующим полотном, - сообщили на стадионе.

Благодаря установившимся в регионе благоприятным погодным условиям, мероприятия по реновации планируется завершить в кратчайшие сроки.