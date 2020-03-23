Профессор Хигир: Федор Емельяненко победит Харитонова уже в первом раунде

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23 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

братья Емельяненко, фото: соцсети

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир сравнивает характеры братьев Емельяненко – Федора и Александра - и делает прогноз на бой старшего из братьев с Сергеем Харитоновым.

По одной из версий фамилия Емельяненко происходит от латинского слова «aemulus» - старающийся не уступать, соперник, участник соревнований. Это как раз про наших братьев – бойцов.

Фёдор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября в 1976-м году, то есть в год Лошади - от этого в Федоре трудолюбие, работоспособность. Сентябрь – это спокойствие, уравновешенность. Обаятельный, улыбчивый. Такая почти демонстративная невозмутимость вызывает страх у соперников. Во время взвешивания и вообще перед поединками практически не использует методов запугивания. На него никак не действует поведение соперника и публики. В отличие от большинства бойцов, перед выходом на ринг в раздевалке не медитирует, может даже рассказать анекдот. Никакого мандража! Но во время боя действует хладнокровно, как машина, ему все равно против кого биться, воспринимает соперника как своего рода грушу. Хотя занимается очень жестоким видом спорта, Федор по натуре человек неагрессивный, очень скромный. Ему 44 года, но находится в прекрасной форме, чувствует себя как минимум на десяток лет младше. Потому что не пьет, не курит, соблюдает режим.

Его младший брат Александр Владимирович Емельяненко родился 2 августа 1981 года – в год Петуха. Как петух задиристый, агрессивный, жестокий - в этом смысле полная противоположность старшему брату. Август – это неуравновешенность. В школе был забиякой, драчуном. Но, надо отметить, мог заступиться за девочку, за слабого. Как и многие Александры он выпивает, а в пьяном состоянии становится еще более агрессивным, не может себя контролировать, как говорится, крыша съезжает. Брата Федора уважает, хочет быть похожим на него, но контакта между братьями нет. Сколько бы старший ни наставлял, ни учил Александра, как говорится, не в коня корм.

Вероятно Федор Емельяненко будет скоро биться с Сергеем Харитоновым. Тот родился 18 августа 1980 года в год Обезьяны. Очень хитрый, жестокий, где-то похож на Александра Емельяненко, это и понятно: оба – августовские. Если бы Харитонов бился с Емельяненко-младшим, скорее всего, победил бы, но против старшего ему не устоять, вряд ли продержится больше раунда.