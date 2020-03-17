Валерий Шмаров: Я угадал победу «Спартака», но она была неубедительная

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17 марта 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Валерий Шмаров, footballhd.ru

В соревновании прогнозов на 22-й тур чемпионата России Валерий Шмаров победил еженедельник «Аргументы недели». 6:1.Перед каждым туром чемпионата России знаменитый спартаковец Валерий Шмаров соревнуется с редакцией еженедельника «Аргументы недели» и ее внештатными экспертами в футбольном прогнозе. 22-м тур принес много неожиданностей и для Шмарова, и для газеты, однако футболист оказался удачливее и выиграл со счетом 6:1.

Он угадал счет в матче ЦСКА – «Уфа» (0:0 – 3 очка), разницу голов в матче «Оренбург» - «Спартак» (прогноз – 0:2, хозяева проиграли 1:3 – 2 очка) и победу «Зенита» над «Уралом» (прогноз – 3:0, хозяева выиграли 7:1 – 1 очко). К слову, другой знаменитый спартаковец Александр Бубнов, делающий прогнозы на SPORTBOX.ru, набрал в 22-м туре только 2 очка.

После тура Валерий Шмаров прокомментировал его итоги.

Совершенно непредсказуемые результаты! Удивил, конечно, вчера «Тамбов», я поставил на «Крылья» - 2:1. Но самарцы совершали удивительные ошибки! Карпов скинул головой прямо под удар Мелкадзе – 1:0. Чернов по сути вывел Обухова один на один с вратарем – 2:0. Потом вратарю Шелия удалась голевая передачу - Попович свалял дурака, и снова получился выход один на один с Фроловым – 3:0. Это ж уму не постижимо!

В некотором роде сюрприз преподнес «Локомотив», я поставил на 1:1. Да, у них проблемы с составом, но игра поставлена, командный дух есть, да и Гилерме вроде взялся за ум - вот и результат.

Удивил «Сочи», хотел ведь на них поставить 2:1!

Что касается, «Зенита», уверен был, что победят с большим счетом – но не с таким же! Три гола пропустить за 15 минут, это надо уметь.

Я угадал победу «Спартака», но игра – никакая, неубедительная победа. Хотя, как говорится, три очка не пахнут.

Если честно, думал, что в Грозном судьи начнут чудить, но все было нормально. Сделал ставку на Комличенко, думал, он забьет, но его сожрали. Зато другие отработали. Рауш здорово закрутил первый мяч. И тренер Новиков - молодец, паниковать не стал при счете 0:1, перестроил игру. Но самое главное – создать атмосферу в коллективе, вот, может, это и удалось наконец-то сделать в «Динамо». Вроде молодой тренер, по возрасту почти, как игроки, может, поэтому лучше чувствует ребят.