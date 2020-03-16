Особенные семьи познакомились с хоккеистами «Трактора»

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16 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Нам тоже важны такие встречи»: хоккеисты побывали на празднике в отделении сопровождения семей, воспитывающих детей с ВОЗ

Хоккеисты Александр Тридчиков и Александр Микулович после тренировки побывали в отделении сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, при муниципальном казенном учреждении социального обслуживания (МКУ СО) «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тракторозаводского района Челябинска. Одной из главных целей работы отделения является оказание комплексной помощи семьям для успешной социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. В сезоне 2019/20 «Трактор» помогал с организацией досуга особенным семьям, которые находятся под опекой этого отделения. Клуб на благотворительной основе предоставлял билеты для посещения матчей. Очень важно принимать во внимание, что поход на хоккейный матч — это очень хороший инструмент для социализации особенных детей. По завершению сезона хоккеисты с удовольствием откликнулись на предложение администрации центра принять участие в празднике особенных семей.

Мероприятие началось со знакомства, игроки и воспитанники центра рассказали о себе, а также поделись мнением, что значит командная игра. Специалистами отделения было подготовлено трогательное видео поддержки команды на матчах, собранное из фотографий участников встречи. Дети участвовали в беседе и задавали самые разные вопросы, если кто-то стеснялся, на помощь приходили родители. Александр Тридчиков и Александр Микулович рассказали о детстве, становлении в качестве хоккеистов и многом другом. Ребятам было очень интересно, какие качества воспитывает хоккей, кем бы они стали, если бы не профессиональный спорт. «Чёрно-белые» отвечали очень подробно и искренне.

Лилия Ожигова:

Нам очень понравилось на хоккее, это был первый выход на матч нашей любимой команды «Трактор». Нам очень понравилось и сегодня, позитив, наше общение с хоккеистами – это нам даёт возможность социализироваться, показать, что мы есть, что мы можем также приходить, за вас переживать, болеть. Огромное спасибо команде «Трактор», что у нас есть такая возможность, особенно от детей-колясочников.

София Ожигова:

Очень понравилось, когда они автографы раздавали, общение живое. Не только игра, но и познакомиться поближе. Волновалась ли я сегодня? Нет. На хоккей приду обязательно.

Александр Тридчиков, нападающий «Трактора»:

Я очень рад встретиться с ребятами, для них важна поддержка не только от своих родных, но и от такой структуры, как хоккейный клуб «Трактор». Важно проводить такие мероприятия для них, для нас, в том числе. Мы друг другу должны помогать.

Дети очень радовались этому общению, была видна искренняя заинтересованность у них, ощутил ли ты эти их эмоции?

Конечно, получился живой разговор. Детский ум поражает, с ними приятно общаться, с их родителями. Всё прошло классно, мероприятие отличное.

Был ли у тебя уже опыт таких встреч?

По возможности стараюсь выбираться в детские дома, в центры реабилитации, помогать чем-то. Это важно и для меня, и для тех, кто нуждается.

После беседы Александр Тридчиков, Александр Микулович и подопечные центра приняли участие в мастер-классе по рисованию, не обошлось, конечно, без подарков, автограф сессии, совместных фото. Дети и родители остались в восторге от встречи, пожелали побед и пообещали обязательно поддерживать «Трактор» в новом сезоне.