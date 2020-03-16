Футболист Денис Черышев, выступающий за испанский клуб, не заболел коронавирусом

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16 марта 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/1denis_cheryshev

Игроки испанского футбольного клуба «Валенсия», за который играет российский полузащитник Денис Черышев на карантине по коронавирусу. Коронавирусная инфекция выявлена у пяти представителей клуба. По данным испанских СМИ, вирус COVID-19 подхватили футболисты экс-защитник питерского «Зенита» Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя и два члена тренерского штаба.

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев сейчас здоров, коронавирус у него не выявлен.

По словам отца футболиста Дмитрия Черышева, у Дениса все хорошо, он самостоятельно проходит подготовку. Он отметил, что его сыну, как и всей команде, нельзя две недели выходить из дома, но есть специальная программа тренировок, которую сложно выполнить в домашних условиях.

В сеть попало фото, как якобы Денис Черышев совершает пробежку по улицам города. Местые жители возмутились, что всем игрокам «Валенсии» предписано находиться в своих домах на карантине, а Черышев бегает по улице.

СМИ пишу, что все заразившиеся коронавирусом футблисты «Валенсии» чувствуют себя хорош, болезнь у них протекает в легкой форме.

Ранее актриса Ольга Куриленко призналась, что у нее коронавирус, и она изолирована дома.