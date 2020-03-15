«Ростов» потерпел поражение от «Локомотива» 1:3

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15 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

фото: pixabay.com

«Ростов» не проигрывал после перерыва (1 победа, 1 ничья). Команда не проигрывает 4 матча в чемпионате подряд (2 победы, 2 ничьи), а дома ростовчане не терпели поражений в 11 из 12 последних встреч в РПЛ (8 побед, 3 ничьи) .

Клуб из Ростова занимает 3-е место в турнирной таблице и в случае победы в этой игре может сравняться по очкам с «Краснодаром», который находится на 2-й строчке. «Локомотив» – прямой конкурент «Ростова» в турнирной таблице. У москвичей после 21-го тура такое же количество очков (38), но из-за поражения в очной встрече первого круга команда занимает 4-е место. «Локомотив» находится в неплохой форме и еще не проигрывал после перерыва (1 победа, 1 ничья). Также стоит отметить, что москвичи не проигрывали ростовчанам в 7 из 8 последних личных встреч в чемпионате и Кубке России (5 побед, 2 ничьи).

Сегодня, 15 марта проходит встреча 22-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Локомотивом» на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Матч пройдет при зрительской поддержке. Арбитр поединка Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Звучит стартовый свисток, матч начался! Идет позиционная борьба за центр поля. Баринов неаккуратно сыграл в отборе против Байрамяна на своей половине поля и нарушил правила на сопернике, опасный стандарт будет, но успеха не принес. Ростовчане больше владеют мячом, «железнодорожники» уже 10 мин. не могут отобрать мяч, продолжают атаковать ростовчане, Норманн с правого фланга ворвался в штрафную "Локомотива" и пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.При подаче углового у ворот гостей, Попов головой попал в штангу, а через несколько секунд Шомуродов пробил в угол, но Гилерме отразил не простой удар, ростовчане доминируют в штрафной «железнодорожников», отбиваются пока москвичи.И вновь позволяют пробить по своим воротам футболисты "Локомотива" хозяевам. Это Шомуродов плотно выстрелил из-за пределов штрафной, Гилерме на месте. Да уж, очень активно начали первую половину тайма футболисты "Ростова", ничего не могут противопоставить сопернику гости и похоже защита может не выдержать этого напора.А вот и первая за долгое время атака "Локомотива", Игнатьев с правого фланга выполнил передачу в штрафную на Эдера, но португальцу пробить не позволили. Быстрая контратака "Локомотива", Жемалетдинов с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, а там оставили совсем одного Жоау Мариу, но португалец пробил мимо ворот.

На 34 мин. Крыховик метров с 35 пробил точно и организовал автогол -0:1:Песьяков в свои ворота Вот как бывает! Крыховяк решился на удар с дальней дистанции, мяч попал в штангу и отскочил в спину к Песьякову, от которой залетел ворота.

На 38 мин Жемалитдинов вошел в штрафную и пробил точно -0:2:Крыховяк выполнил передачу под удар Жемалетдинову, а Рифат из-за пределов штрафной пробил в дальний угол, мяч, рикошетом от защитника, залетел в сетку. По сути гости сделали всего два удара по воротам и пожайлуста-0:2.Но и это еще далеко не все, на 42 мин Крыховяк забивает гол-0:3:Крыховяк! Вот это да! Быстрая атака "Локомотива", в результате которой Рыбус прострелил с левого фланга вдоль ворот, мяч дошёл до Крыховяка, который с близкой дистанции расстрелял ворота "Ростова". И могли ещё забивать гости! Миранчук в одиночку прорвался к чужой штрафной, обыграл Осипенко и с правой ноги пробил в штангу. Всего 4 удара в створ ворот провел «Локомотив». Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:3.

Во 2-ом тайме хозяева пошли отыгрываться,стандарт заработали ростовчане. Попов выполнил подачу на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Кверквелия и выбил мяч.

На 64 мин. за удар по ноге игрока «Ростова» арбитр назначает пенальти, исполнял Попов и счет становится 1:3:Такое не берётся! Подошёл к мячу Попов и пробил в правый верхний угол, Гилерме угадал, но не спас.Продолжает атаковать "Ростов" Чернов в очередной раз с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, но вновь никто из его партнёров до мяча не добрался. Жемалетдинов мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Звучит финальный свисток арбитра, фиксирующий победу «Локомотива», которая выводит москвичей на 2 место в турнирной таблице с 41-м очком, столько же и у «Краснодара», но соотношение забитых и пропущенных мячей у москвичей лучше.