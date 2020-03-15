Заслуженная победа «Сочи» над «Краснодаром» 2:0

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15 марта 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: Твиттер ФК «Краснодар»

«Сочи» не проиграла в 4 из 5 последних матчей в РПЛ (2 победы, 2 ничьи). После перерыва и с новым главным тренером в активе сочинцев 2 победы и 1 поражение. Тем не менее команда продолжает борьбу за выживание. Беспроигрышная серия «Краснодара» в РПЛ увеличилась до 11 матчей (5 побед, 6 ничьих) после победы в прошлом туре над «Спартаком» (1:0). Команда одержала 80-ю «сухую» победу в РПЛ, при этом 2 игры подряд отстоял на ноль голкипер Матвей Сафонов.

«Краснодар» в хорошей форме, занимает 2-е место в турнирной таблице и еще может побороться за чемпионство, отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Сегодня, 15 марта проходит встреча 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» на стадионе «Фишт» (Сочи). Матч пройдет без зрительской поддержки Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Стартовал матч на "Фиште"! Пока игра идет в центре поле, но второй угловой заработали сочинцы, правда успеха они им не принесли, хозяева поля больше владеют мячом, Кокорин с восьми метров пробил в штангу. Матч проходит без болельщиков, что стало привычным для последних дней. Будем надеяться, что угроза короновируса максимально быстро сойдёт на нет. Сочинцы здорово держат мяч в центре поля и есть голевые моменты, но конвертировать в свое преимущество они не могут. Высокий прессинг держат сочинцы и это сбивает наигранные композиции гостей. Игра постепенно выравнивается, но гостям надо быть начеку, Кокорин играет на отрыв и это опасно. Нобоа от углового флага навесил близко к воротам. Мяч после серии рикошетов угодил в штангу. Кокорин слева отправил в штрафную площадь Мостового. Андрей немного замешкался при приёме мяча и не смог пробить по воротам.Сочинцы не уступают в борьбе «быкам» и сбивают их с привычного ритма. Завершился 1-й тайм :0:0

Бурное начало во 2-ом тайме, сначала бил Кокорин, но голкипер спас, а вот на 50 мин счет открывает Нобоа 1:0 повели сочинцы:Нобоа сыграл на подборе у чужой штрафной площади, удар Кристиана с рикошетом от ноги Газинского преобразовался в гол.Из сочинской команды может получится самобытный коллектив.«Сочи» не плохо бы прибавить в стабильности и классе, нужно шлифовать сыгранность, прицельность ударов из разных позиций, а фарт и везения приходят вместе со скоростью и легкостью движения.Сочинцы активно проводят и начало второго тайма. Хозяева уверенно контролируют мяч на чужой половине поля «Краснодар" старается переломить ход матча. Пока гостям удаётся наладить контроль мяча в центре поля. Кокорин прорвался вперёд, но чуть отпустил от себя мяч, чем позволил сыграть на выходе Сафонову. Вообще в этой игре Кокорин показывает классный атлетический футбол

Нобоа от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Новосельцев махнул ногой мимо мяча."Краснодар" контролирует мяч в центре поля. Забросы вперёд у гостей пока не получаются. Кокорин со штрафного мощено пробил по воротам. Сафонов выставил кулаки и выбил мяч в сторону.

В дополнительное время на 93 мин сочинцы забивают гол-2:0: Мостовой Кокорина справа вывел к воротам Бурмистров. Мяч отскочил к Нобоа, который в касание прострелил на Мостового, увеличившего преимущество хозяев в матче. «Сочи» этой победой показал не только свою состоятельность, но и вдохновение и эмоциональный настрой. Молодцы!