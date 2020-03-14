«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

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14 марта 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Сегодня, 14 марта в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 22 тура РПЛ «Зенит» - «Урал», очень ответственная игра для обеих команд по причинам хорошо известным всем болельщикам футбола. «Зенит» после перерыва в чемпионате еще не забивал «Уралу» надо спасать положение в РПЛ.

Игра началась и на 8 мин. Сердар Азмун в суматохе у ворот открывает счет -1:0:Оздоев из-за пределов штрафной пробивал по воротам, мяч прилетел в ноги Азмуну, который ушёл чуть в сторону от защитника и сразу же пробил в левый нижний угол, Годзюр не выручил.

Опасный штрафной удар пробивает «Зенит», но попадает в стенку, игра продолжилась и пас Ракитского на Дзюбу завершился взятием ворот и счет на 14 мин. становится 2:0:Атака "Зенита" на этом не закончилась, Дриусси покатил мяч в штрафную, а тот прострелил вдоль ворот, позволили там принять мяч Дзюбе, Артём развернулся и расстрелял чужие ворота.

На 16 мин Сердар Азмун Делает дубль и счет становится 3:0:Вот это начало матча! Оздоев с правого фланга выполнил подачу в штрафную гостей, выиграл там верховую борьбу Дзюба, но пробил точно в Годзюра, который отбил мяч на Азмуна, а Сердар этим воспользовался и поразил чужие ворота. На 28 мин. Малком забивает свой первый гол -4:0:а вот и первый гол Малкома!

Проникающая передача в штрафную "Урала" на Малкома, который выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл.Чуть было не исполнил красоту Дзюба! Получил он мяч в чужой штрафной, ушёл в сторону от Кулакова и пробивал на исполнение в дальний верхний угол, но немного не попал.

Дзюба головой скинул мяч в штрафную на Дриусси, но полузащитник "Зенита" оказался в положении "вне игры". Контратака "Зенита". Малком покатил мяч в штрафную на Азмуна, а Сердар выполнил обратную передачу на бразильца, но получилось неточно, а ведь мог и сам пробить иранец. Упали скорости в последние несколько минут, перекатывают мяч на чужой половине поля хозяева и не спешат обострять ситуацию. Звучит свисток арбитра, команды уходят на перерыв

Во 2-ом тайме сложно, конечно, искать интригу после такого первого тайма, всё уже решено в этом матче, но посмотрим, всё-таки это футбол.Дриусси со своей половины поля дошёл до чужой штрафной, попутно обыграв нескольких соперников, и пробил по воротам, выручает свою команду Годзюр.

На 61 мин Сердар Азмун с подачи Малкома-5:0: Азмун!!! Хет-трик в исполнении Азмуна! Малком покатил мяч в штрафной под удар Азмуну, а Сердар с близкой дистанции поразил чужие ворота.

На 66 мин. Арбитр увидел нарушение правил со стороны Бронислав Ивановича и назначил пенальти -5:1

На 70 мин Сердар Азмун и Дриусси расчертили классную композицию и счет -6:1:! Дзюба выполнил передачу в штрафную на Азмуна, а Сердар покатил мяч вдоль ворот на Дриусси, который с близкой дистанции расстрелял чужие ворота.

На 72 мин арбитр назначает пенальти в ворота «Урала», дубль Дзюбы и счет -7:1:Дзюба подошёл к мячу и спокойно пробил в правый нижний угол, Годзюр не угадал. Азмун вывел Малкома на рандеву с голкипером, промедлил с ударом бразилец, а затем пробил точно в Годзюра. Звучит финальный свисток, внушительная победа «Зенита», укрепляет турнирное положение питерских.