Фигурист из Кировска завоевал золото на ЧМ в Таллине

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12 марта 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова, фото соцсети

Кировская область в начале марта отпраздновала победу своего спортсмена на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который прошел в Таллине. Золотую медаль на этом турнире выиграл Дмитрий Рылов. В Кирове он начинал как одиночный фигурист, однако после переезда в Пермь решил выступать в парном катании.

В Таллине Рылов выступал со своей партнершей Аполлинарией Панфиловой. Они завоевали золотые медали, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 195,96 балла. Рылов и Панфилова лидировали в общем зачете еще после произвольной программы с большим отрывом, их выступление в Эстонии произвело фурор. Впрочем, эксперты «Bet On» изначально считали эту пару главными фаворитами мирового первенства.

Интересно, что в Таллине весь подиум заняли российские спортсмены. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов оказались на втором месте, а бронза досталась дуэту Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Рылов и Панфилова побеждали почти во всех соревнованиях, в которых принимали участие. Эта пара выиграла золото Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, а также оказалась лучшей на самом престижном турнире – финале Гран-при. Прокат Рылова и Панфиловой в короткой программе оказался самым выдающимся в сезоне – в Таллине они получили самый высокий балл за год.

После победы на чемпионате мира Рылов и Панфилова вернулись в Пермь, где их встретили большое количество фанатов, а также министр спорта региона Владимир Епанов. По словам тренера фигуристов Валентины Тюковой, они не ожидали такого приема и сильно обрадовались вниманию со стороны общественности к своим победам. Как сказал сам Рылов, им хотелось завершить сезон на положительной ноте, и, в итоге, удалось откатать свои программы на достойном уровне.

Отметим, что это вторая крупная победа фигуристов, связанных с Кировском, за последние полгода. В декабре Кирилл Халявин стал чемпионом Испании. Он начал заниматься фигурным катанием именно в Кирове, где выступал в паре с Ксенией Монько. Вдвоем они сумели выиграть чемпионат мира среди юниоров в 2011 году, а через пять лет заняли пятое место на этапе Гран-при в Канаде. Однако недавно Монько решила перейти на тренерскую должность, а Кирилл, оставшись без пары, получил приглашение выступать за Испанию, где ему предложили тренироваться вместе с испанской фигуристкой Сарой Уртадо.

Федерация фигурного катания России приняла решение позволить Кириллу выступать за Испанию, хотя пара долгое время тренировалась в Москве под руководством Александра Жулина. Первый совместный старт вышел удачным – Халявин и Уртадо набрали 166,57 баллов и стали чемпионами Испании в танцах на льду. Теперь эксперты уверены, что у Халявина и Уртадо есть хорошие шансы показать себя на чемпионатах мира и Европы.