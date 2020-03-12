В Челябинске прошел детский турнир по дзюдо

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Людмилы Ковалевой

Более 250 детей в возрасте от 10 до 13 лет собрались в Челябинске на турнир по дзюдо. Межрегиональный турнир по этой борьбе был проведен на призы компании «СтройПроектИнжиниринг».

В первый день соревнований были проведены командные схватки, на татами выходили сразу 7 команд. А во второй день состоялись уже одиночные поединки. Организаторы и участники состязаний отметили, что мероприятие было проведено на самом высоком уровне. Все три составляющих были на должной высоте: и мастерство участников, и призы турнира, и его судейство. Организатор соревнований Иван Першин поблагодарил за участие предоставленные призы компанию «СтройПроектИнжиниринг»: «мы благодарны спонсорам за то, что они помогли с организацией и проведением и преподнесли турнир как праздник. По большому счету, вкладывая деньги в проведение таких соревнований, мы вкладываем в будущее наших детей»

Более подробно с ходом турнира можно ознакомиться на сайте «Южноуральской панорамы».