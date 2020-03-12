Профессор Хигир: Хоть и чемпион мира, но Рами свой парень, без всякого звездняка

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12 марта 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Адиль Рами, globallookpress.com, © via www.imago-images.de

Один из самых громких переходов года в России – появление в «Сочи» чемпиона мира 2018 года француза Адиля Рами. Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир оценивает перспективы Рами в новом клубе и по своей методике дает оценку его человеческим и профессиональным качествам.

Адиль Рами родился 27 декабря 1985-го года. Адиль с арабского – «Справедливый». Рами - «Стреляющий из лука». Рожденный в год Быка, он, как это животное, мощный, отважный, боец на поле до мозга костей. Рождение в декабре говорит о неуступчивости, жесткости. Месяц рождения благоприятный как раз для защитников – разрушителей. По натуре – победитель, других вариантов в любой деятельности, кроме победы, для него не существует. Если его кто-то заденет на поле, то как Бык отомстит. Во время матча может взорваться, наехать на соперника. Очень пластичный, гибкий. Хорошо читает игру, как и полагается центральному защитнику. Трудолюбивый, на тренировках не халтурит – четко выполняет задания тренера.

Обаятельный, общительный. Не без некоторой эксцентричности. Одно время носил длинные усы с загнутыми кончиками – это говорит и о большой любвеобильности.

Лицо – доброе, сочувственное. Любит детей, животных. В быту он не такой жесткий, как в футболе. В команде – заводила, умеет создать нужную атмосферу, незаменимый в этом плане человек в сборной Франции. Но на ЧМ-2018 в России не сыграл ни одного матча, не вышел даже ни на минуту. Хотя вида не подавал, но это был большой удар по самолюбию Рами. Переход в «Фенербахчи» в прошлом году стал его огромной ошибкой. Практически в Турции не играл, очевидно, по внефутбольным причинам.

В Россию приехал восстановить игровой и жизненный тонус. Вариантов особых у него не было, а «Сочи» выбрал не только потому, что это был лучший вариант в плане денег, но и из-за климата, моря. Городок напоминает ему Францию. Уверен, проблем в коллективе у Адиля не будет, несмотря на языковой барьер. Хоть и чемпион мира, он простой, как говорится, свой парень, без всякого звездняка. Коммуникабельный, имеет много приятелей. Никогда не предаст. К примеру, если видит, что кто-то нарушает режим, никогда не заложит тренеру и руководству. С тренером Владимиром Федотовым у него должна возникнуть взаимная симпатия. У Адиля контракт с «Сочи» до конца сезона, но если будет стабильно играть, может продлить его и еще на год.

Профессиональные и психологические качества Адиля Рами по десятибалльной системе:

- физические качества - 10

- эмоциональность - 10

- агрессивность на поле - 8

- агрессивность в жизни – 3

- выносливость - 10

- трудолюбие – 10

- самоотдача – 9

- твердость характера – 8

- скорость – 9

- творческое начало – 8

- уверенность в себе – 10

- общительность - 10