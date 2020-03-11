«Челябинск» в Сочи: подготовка полным ходом

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11 марта 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Футбольный клуб «Челябинск» завершил первый выездной предсезонный сбор, который прошел на базе санатория «Спутник» в Сочи. Наша команда сыграла три контрольных матча. Их результат: победа, ничья и поражение.

«Челябинск» прошел предпоследний этап подготовки к возобновляющемуся 8 апреля сезону в ПФЛ. Наша команда в Сочи на фоне больших физических нагрузок сыграла три контрольных матча с соперниками из других групп ПФЛ, которые, также, как и «Челябинск», являются лидерами своих турниров.

В первой игре на черноморском побережье «Челябинск» обыграл ФК «Долгопрудный» (эта команда с 35 очками в активе занимает второе место в зоне «Запад ПФЛ). Матч завершился уверенной победой южноуральцев. Голы на счету Игоря Белякова (с пенальти) и Руслана Байтукова. Причем оба мяча «Челябинск» провел еще в первом тайме.

Вторым наши соперником стала «Дружба» из Майкопа (33 очка, третье место в зоне «Юг» РФЛ). Этот поединок получился наиболее богатым на события. Команды играли без оглядки на оборону, выдав по-настоящему яркий и зрелищный матч, результат которого – 3:3 – говорит сам за себя.

В целом матч прошел под диктовку «Челябинска», который помимо трех голов не реализовал еще несколько отличных моментов. Героем первого тайма стал все тот же Игорь Беляков, записавший на свой счет дубль. Сначала Игорь отличился после розыгрыша штрафного, а затем реализовал пенальти. Во второй половине команды забили 4 мяча на двоих. У нашей команды отличился Вячеслав Стешин.

Наконец, заключительный матч для нашей команды получился наименее удачным. В нем «Челябинску» противостоял саратовский «Сокол». Эта команда некогда играла даже в элите отечественного футбола, но сейчас играет в ПФЛ (37 очков, третье место в зоне «Центр» ПФЛ).

К третьей игре у «Челябинска» накопилась значительная усталость. Как результат – поражение со счетом 1:2.

В первом тайме, который прошел в довольно равной борьбе, чуть удачливее оказался «Сокол». Саратовские футболисты заработали пенальти, который уверенно реализовали.

В самом начале второй половины волжане упрочили свое преимущество, сделав счет 2:0 в свою пользу. Все, что удалось «Челябинску» - отквитать один мяч. Отличился новичок команды Андрей Спирин.

В трех сочинских играх тренерский штаб нашей команды дал сыграть всем находящимся на сборах игрокам (всего в составе южноуральцев работало 24 человека) получил богатую пищу для размышлений и дальнейшей работы.

Впереди у «Челябинска» заключительный сбор, который пройдет в Турции с 15 по 29 марта. На черноморском побережье наша команда примет участие в предсезонном турнире «Кубок ПФЛ», в рамках которого сыграет 5 матчей.

Сезон для вашей команды возобновится в апреле. Напомним, сейчас «Челябинск» занимает второе место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ, отставая от лидирующего «Акрона» на 2 балла.