Анзор Кавазашвили: Акинфеев ведь тоже человек со своими «тараканами» в голове

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Лучший вратарь СССР 1965-го и 1967-го годов Анзор Кавазашвили, фото соцсети

В матче 21-го тура «Ростов» - ЦСКА (3:2) армеец Игорь Акинфеев пропустил первый мяч после дальнего прямого удара Еременко, причем мяч пролетел прямо над головой вратаря. По просьбе еженедельника «Аргументы недели» действия Акинфеева разбирает лучший вратарь СССР 1965-го и 1967-го годов Анзор Кавазашвили.

«Есть удары, которые не берутся, но в нашем случае вроде Акинфеев должен был отбить мяч, ведь он пролетел прямо над его головой, а удар был метров с двадцати четырех, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» лучший вратарь СССР 1965-го и 1967-го годов Анзор Кавазашвили. - Причин может быть несколько. Часто вратари неправильно выбирают место - выходят вперед и «теряют» ворота. Игорь в нашем случае метра на два вышел из ворот, стоял бы на ленточке – может, и отбил бы. Вторая причина – не видел момент удара и запоздал с прыжком. Но Акинфеев вроде видел этот момент… Но, если мы считаем, что Акинфеев лучший вратарь страны, это вовсе не значит, что он не может совершать ошибок. Это же человек со своими «тараканами» в голове. В мое время были футболисты с мощнейшими ударами. Помню, динамовец Ларин забил мне гол со штрафного, метров с двадцати. Я прекрасно видел момент удара, был уверен, что отобью мяч, вроде вовремя поднял руку, но мяч был уже в воротах. Был такой же случай с Красницким из «Пахтакора», в Москве играли, он так «плюнул», что никакой моей реакции не хватило. Когда мяч летит со страшной скоростью (однажды после удара Красницкого в матче против перуанской команды «Спортинг Кристал» мяч порвал сетку ворот – прим. ред.), не успеваешь руку подставить. К тому же мяч при прямых ударах может мотаться из стороны в сторону, и вратарь может элементарно промахнуться».