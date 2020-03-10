Борис Копейкин: Ушел Влашич - больше бить некому? Кто угодно, только не Чалов

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10 марта 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Борис Копейкин, фото соцсети

На 86-й минуте матча «Ростов» - ЦСКА (3:2) армеец Федор Чалов мог сравнять счет, но не забил пенальти. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Борис Копейкин.

«Расстроился я опять из-за Чалова, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Борис Копейкин. - Даже жене говорю: «Ну, куда он лезет!» Ну, хорошо, ушел Влашич – штатный пенальтист, больше некому пробить что ли! Хотя бы Щенников… Но только не Чалов! Принцип такой: не уверен на 100% – не подходи! А какая тут уверенность может быть, если два уже не забил. Тут уже другой закон: бог любит троицу. Так и случилось - третий пенальти подряд запорол…

Помню, в середине 1970-х сделали меня в ЦСКА штатным пенальтистом, так я после тренировок ставил железную стойку в полметре от левой штанги и бил внешней стороной стопы туда низом – по пятьдесят раз в одну точку. Сначала потише, потом все сильнее и сильнее. Довел до автоматизма, мог, уже не глядя, туда попасть. А в «шестерку», если сильно пробить - никакой вратарь не возьмет. Правда, два раза не забил. Однажды на Песчанке попал в штангу и в Киеве. Женька Рудак (Рудаков – прим. ред.) стоял, я знал, что он чаще в тот угол, куда я бью, прыгает. Вот и решил зачем-то пробить в правый угол…»