«Зениту» не удалось столкнуть автобус «Уфы» - 0:0

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9 марта 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Артем Дзюба, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

"Уфа"- боевая команда, которая домашние встречи проводит более уверенно, чем выездные. Футболисты уфимцев борются до конца в каждом матче. "Уфа" старается прежде всего строго сыграть в обороне, а в атаке часто многое не получается.

Если соперник не дает уфимцам проявить себя в нападении, они не форсируют события, а действуют на контратаках. "Зенит" является однозначным фаворитом предстоящего поединка. Питерцам нужно набирать максимум очков в играх с соперниками, которые ниже классом, чтобы не подпустить к себе "Краснодар".

"Зенит" очень хорош в обороне, команда на данный момент пропустила меньше всех в чемпионате России, поэтому, учитывая слабую игру гостей в атаке, думаю, что "Уфа" не сможет отличиться в предстоящем матче. Конечно, многое в игре "Зенита" зависит от действий Дзюбы и Азмуна, которые могут не принять участие в предстоящей встрече. Однако класс питерских футболистов значительно выше уфимцев, поэтому, думаю, что возможное отсутствие двух лидеров Зенита не сильно повлияет на итоговый результат этого поединка. У “Зенита” нет конкурентов в нынешнем чемпионате России. Все кругом проблемные, всех штормит.

Сегодня, 9 марта в Санкт-Петербурге состоялся матч 21-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которого «Зенит» принял у себя дома «Уфу» на домашнем стадионе петербургского клуба – «Газпром Арене». Арбитр встречи Алексей Сухой (Люберцы. Московская область)

Игра началась и «Зенит» захватил инициативу, ведет позиционную игру, всей командой "Уфа" обосновалась на своей половине поля и держит оборону. Непросто "сине-бело-голубым" будет вскрыть столь насыщенные организованные редуты соперника.

Продолжают левым флангом обострять игру подопечные Сергея Семака. Сейчас в штрафную площадку шла прострельная передача низом, но выносят мяч подальше защитники гостей. А вот сейчас может быть опасно! Малком сбит метрах в 23-х от чужих ворот, правее центральной оси. Отсюда сам бразилец может попытаться забить прямым ударом.

По крайней мере он схватил мяч и отгоняет от него всех партнёров по команде. Хотя есть же мастер стандартов, такой как Ракицкий. Нет, не получилось у Малкому. Пробивал он над "стенкой", но мяч перелетел и верхний угол ворот Беленова. Можно было пробить и качественней отсюда. Дзюба пытался разогнать контратаку своей команды правым краем, но далековато отпустил от себя мяч в определённый момент, подарив его сопернику. У «Зенита» мало неожиданных атак, все прогнозируемо, не могут зенитовцы взломать защиту «Уфы», много передач поперек поля, но нет обострения, очень медленно осуществляется движение между линиями, мало не хватает движения, мало кроссов с флангов и игры на опережение, все действия носят замедленный характер, хорошо читаемый гостями. Правым флангом удалось теперь быструю атаку разогнать "сине-бело-голубым", но прострельная передача Барриоса вдоль ворот стала добычей Беленова. После подачи с левого фланга Дзюбе, наконец, удалось пробить по воротам головой. Но бить Артёму здесь пришлось с отклонением, поэтому мяч пролетел значительно выше ворот. У нас объявлен перерыв, пока 0:0.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, зенитовцы форсируют ворота «Уфы» но все предсказуемо и легко устраняется защитой гостей Малком с правого фланга протащил мяч в штрафную площадку, коротко сыграл на Азмуна, который неожиданно для бразильца вместо удара пасовал в ответ.

Защитники "Уфы" вынесли мяч на очередной угловой. На правом фланге теперь угловой заработали "сине-бело-голубые". Давление на ворота Беленова усиливается, но "Уфа" держится и снова отбивается. Ракицкий получил повреждение ноги. Пришлось ему вызывать на помощь медицинскую бригаду. Настоящий штурм владений "Уфы" начался уже сейчас. Но защитники гостей всё равно не предаются панике, спокойно вынося мяч или далеко вперёд, или просто в аут. «Зениту» не удалось откатить этот «автобус» от ворот «Уфы, итог 0:0.