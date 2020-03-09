«Спартак» терпит поражение от «Краснодара» 0:1

//Спорт 13+

9 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Доменико Тодеско, фото: Aleksandr Kulebyakin, globallookpress.com

Стартовала вторая часть футбольного сезона Российской Премьер-Лиги. Обе команды стартовали с победы. «Спартак» в рамках московского дерби всухую обыграл «Динамо» 2:0. Большой вклад в победу внес Зелимхан Бакаев, в активе которого гол и ассист на Романа Зобнина.

С приходом в клуб Доменико Тедеско стиль игры, философия, состав начали постепенно меняться. Под руководством Доменико Тедеско «красно-белые» не пропустили в 5 из 8 матчей в чемпионате. При этом команда не выиграла в 6 из 7 последних домашних встреч в РПЛ (1 ничья, 5 поражений). Немецкий специалист пытается поставить команде свою игру. Одним это нравится, другим – нет. Делать выводы будем по завершению регулярного сезона РПЛ. На сегодня «гладиаторы» находятся в 10-ти очках от 5-й строчки, которая дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Подопечные Мурада Мусаева увеличили беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей (4 победы, 6 ничьих). В турнирном плане у «Краснодара» дела идут значительно лучше. Команда разместилась на второй строчке, отставая от лидера в лице «Зенита» на 8 пунктов.

Сегодня, 9 марта состоялся матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. В очном матче первого круга победила команда из Краснодара со счетом 2:1. Арбитр поединка Сергей Лапочкин.

Игра началась, команды осторожно нащупывают свободные зоны, темп средний, обе команды показывают высокий прессинг. Доменико Тедеско уже у кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами. Сергей Матвеев также на ногах, жестами подсказывая перестроения своим футболистам. Идет борьба за центр поля, много нарушений правил. Несмотря на отличную атмосферу на трибунах, команды начали встречу без особого сумбура. Краснодарцы катают мяч поперёк поля в центральной зоне, в то время как москвичи не пытаются работать в командном прессинге. Скорее всего "Спартак" не решится играть на максимальных скоростях по причине того, что команда не успела полностью восстановиться после кубковой битвы с ЦСКА. Подача стандарта последовала в район 11-метровой отметки, откуда Понсе пробивал головой, но мяч прошёл метра на полтора правее цели.

"Краснодар" старается прессинговать соперника на чужой половине поля, но без особой агрессии. Легко "красно-белые" через пас преодолели центральную линию поля, но последующий заброс на правый фланг атаки на забегание Ещенко оказался слишком сильным. Чуть лучше мяч пока что держится в ногах "Спартака", но подобраться к воротам Сафонова на ударную дистанцию пока не получается. Пока игры нет, есть поиски свободных зон, с большим количеством нарушений правил 15 минут матча позади. Команды пока что не слишком радуют нас активной игрой.

Левым флангом контрвыпад разогнали "красно-белые", откуда последовала подача на противоположный край штрафной площади на Понсе, который не лучшим образом обработал мяч, но всё же сумел плотно пробить по воротам с острого угла - Сафонов перевёл мяч на угловой.С 25 мин. пошла открытая игра, обе команды легко проходят в штрафную, но у игроков проблемы с креативностью, трудно кого-то выделить. Звучит свисток арбитра 1- тайм завершен 0:0.

Во втором тайме «Спартак» большими силами провел ряд угловых ударов, но в решающий момент голкипер спас ворота:угловой в первой атаке после перерыва заработали спартаковцы. Зобнин выполнял подачу от флажка на ближний угол вратарской, откуда прошла срезка головой под перекладину, но Сафонов снова выручил свою команду. Видно, что нервничают главные тренеры обеих команд, которые постоянно что-то стараются подсказать своим футболистам. Сложно это, учитывая активность болельщиков на трибуне. После подачи стандарта от Фернандеша Сорокин ногой с лёту пробивал с линии вратарской площади, но промахнулся. Хватается за голову Егор, сокрушаясь по поводу не реализованного момента.

На 71 мин. за снос Берга в штрафной арбитр назначает пенальти в ворота «Спартака», Ари исполнял и счет становится 0:1:Максименко угадал, что Ари будет бить в левый угол, но его бросок ничем помочь не смог, настолько здорово форвард мощно пробил под штангу. Спартаковцам нужно прибавлять и пытаться сравнивать счёт. Много ли сил для подвигов остаётся у "красно-белых"? И как себя поведут краснодарцы после забитого гола? Звучит финальный свисток арбитра, «Краснодар» побеждает, набирает 38 очков и укрепляет свои позиции в турнирной таблице.