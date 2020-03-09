Арбитр Сергей Хусаинов: Левников ошибся три раза в пользу «Ахмата»

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9 марта 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, m.123ru.net

В матче 21-го тура «Локомотив» - «Ахмат» (1:0) судьи опять совершили грубые ошибки – считает эксперт еженедельника «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Я насчитал три грубых ошибок судьи Кирилла Левникова. На 30-й минуте защитник «Ахмата» Семенов сбил в своей штрафной Эдера – пенальти! Однако Левников не увидел нарушения правил.

Эпизод №2. На 37-й минуте после штрафного удара, который исполнил Жоау Мариу, мяч попал в руку одного из двух защитников в стенке. Этот момент несколько раз крутили по ТВ, Левников в свою очередь смотрел запись по ВАРу – там двух мнений быть не могло: рука выставлена в сторону, мяч изменил направление движения. Однако, к удивлению даже телекомментаторов, судья контакта мяча с рукой не увидел! Совершенно необъяснимый случай. Там даже ВАР можно было не смотреть.

В ноябре глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти проводил однодневный семинар для наших арбитров. Он сказал: «Ребята, ВАР – это хорошо, но ваша задача – как можно меньше консультироваться с этой системой». Но чтобы без ВАРа принимать правильные решения, надо быть в игровом моменте. А наши судьи элементарно выпадают из игры, уповая на то, что подскажет помощник на ВАРе. Но те, кто сидит на ВАРе, это те же арбитры, кто совершал ошибки в первой части чемпионата. Поменяли начальника, приехал Кашшаи, но он не может в одночасье при всем своем желании переломить ситуацию.

И, наконец, третий эпизод. На 84-й минуте матча Левников заметил контакт мяча с рукой защитника Кверквелия в штрафной «Локомотива», справедливо назначил пенальти. Однако, считаю, несправедливо удалил человека за фол последней надежды. Мяч попал в руку защитника, но не было преднамеренного действия с целью сорвать атаку. Правильно «Локомотив» подал протест на это действие судьи. Я давно слежу за Кириллом, он очень средненького уровня арбитр. Потому что отбор производился не по качеству судейства, а по принципу «свой – чужой».