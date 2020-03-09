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Нигерийский футболист скончался после столкновения с соперником на поле

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Нигерийский футболист скончался после столкновения с соперником на поле
футбольный мяч, pixabay.com

Игрок нигерийского футбольного клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался после того, как столкнулся с другим спортсменом на поле и потерял сознание. Трагедия случилась во время матча.

В разгар матча Мартинс случайно столкнулся с соперником и упал на газон. Врачи экстренно погрузили футболиста в машину "скорой помощи", но транспортное средство так и не удалось завести, вследствие чего пострадавшего доставили в больницу позже на автомобиле журналистов. Медики ничем не смогли помочь спортсмену – он скончался в клинике.

Матч футболисты доигрывали без своего коллеги, но, получив известие о его смерти, расплакались прямо на поле, сообщает портал Goal.

ЕТ

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