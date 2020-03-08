«Локомотив» вырвал победу у «Ахмата» 1:0

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8 марта 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

«Локомотив» пятый в таблице, но все еще претендует на попадание в топ-3, а значит сражается за Лигу Чемпионов. Хотели бы «железнодорожники» выиграть в прошлом туре, но и 1 набранное очко против «Зенита» кажется большим успехом. Команда не может выиграть 3 тура чемпионата России подряд (1 ничья, 2 поражения). Но в 9 из 12 личных встреч на домашнем стадионе «Локомотива» победа доставалась хозяевам



Грозненцы не выиграли в 7 из 8 последних матчей РПЛ (5 ничьих, 2 поражения) и в предстоящем поединке считаются аутсайдерами

Сегодня, 8 марта состоялся матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Арбитр поединка Кирилл Левников(Санкт-Петербург). В первом круге «Локомотив» победил «Ахмат» со счетом 2:0.

Игра началась, идет борьба за центр поля. И сразу же опасная атака "Локомотива". Эдер с правого фланга прострелил в штрафную на Миранчука, а Алексей на замахе убрал соперника, но вот пробить забыл. Хозяева больше владеют мячем и настроены на победу, но футбол всегда вносит свои коррективы.Стоит отметить, что не будет сегодня на тренерской скамейке "Локомотива" Юрия Сёмина, дисквалифицирован он за удаление Жоау Мариу в прошлом туре. покатил мяч в центр на Крыховяка, а Гжегож сразу же пробил по воротам, но попал в спину Глушакову. Второй угловой ничем опасным не закончился, а вот "железнодорожники" едва не организовали острую контратаку, но остановил её Ненахов.

На 22 мин.Миранчук покатил мяч в штрафную на Жемалетдинова, который прострелил на Эдера, мяч отскочил к Крыховяку, который подработал себе рукой, а затем поразил чужие ворота, арбитр засчитал взятие ворот, а после подсказки ассистентов отменил.Иванов забросил мяч в штрафную на Ненахова, а тот пробил в касание с близкой дистанции, каким-то чудом выручает свою команду Гилерме.

На 32 мин. Эдер открывает счет в матче 1:0: а этот гол точно никто не отменит. Миранчук с правого фланга покатил мяч в штрафную на Эдера, который спокойно пробил в левый нижний угол, никто португальцу даже не мешал Показали несколько повторов, довольно-таки спорный эпизод, кажется, что было движение рукой со стороны Силвы.Два раза применялась система ВАР в нашем матче, оба раза решение было принято не в пользу "Локомотива", но таковы правила.Глушаков из-за пределов штрафной пробил по воротам "Локомотива", переводит Гилерме мяч через перекладину. На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме продолжились позиционные атаки команд, открытый футбол «Ахмата», принес много бестолковщины, развалились линии принятых схем тренерским корпусом. Продолжают доминировать хозяева и похоже защита «Ахмата» не выдержит этого напора, мысли об ответном голе у них пока не возникает. Жоау Мариу выкатил мяч под удар Крыховяку, а тот пробивал в дальний угол, но в створ немного не попал, очень неплохо было. Жемалетдинов с правого фланга ворвался в штрафную "Ахмата", но в чистейшем подкате останавливает Рифата Богосавац. С правого фланга пошла подача в штрафную "Локомотива", пробивал оттуда головой Понсе, совсем немного не попал в створ.

На 84 мин Кверкелия рукой сыграл в своей штрафной, арбитр назначает пенальти. Визеу пробивал,но Гилерме угадал направление удара и спас свои ворота: Визеу подошёл к мячу и пробил по центру, Гилерме завалился в левый угол, но оставил ногу и спас свою команду.

Звучит финальный свисток арбитра, «Локомотив» поздравляем с победой и укреплением своего положения в турнирной таблице.