Прогнозы КХЛ: кто возьмет Кубок Гагарина

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7 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Валерия КОРОЛЁВА ]

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Лидирующие позиции в турнирной таблице занимают: ЦСКА (94), Ак Барс (93), СКА (93), Барыс (84). На данный момент проходят матчи ¼ турнирной дистанции регулярного сезона. Самое время сделать промежуточные выводы и определить возможности команд на победу в турнире. Рассмотрим шансы на успех ведущих коллективов лиги.

ЦСКА

Армейцы являются действующими обладателями почетного трофея, отлично начали чемпионат. Команда лидирует в чемпионате после 64-х сыгранных матчей. Дружина забрасывает больше всех и пропускает меньше всех. Пока что это претендент №1 на победу в чемпионате. Дважды выиграть Кубок Гагарина будет очень непросто, дважды кряду в КХЛ это удавалось лишь «Ак Барсу» и московскому «Динамо». Однако ЦСКА чрезвычайно хорош, пока что команда вновь выделяется на фоне конкурентов.

«Ак Барс»

«Ак Барс» в последние несколько сезонов выступал слабо и не вклинивался в борьбу за чемпионство. Но в чемпионате 2019/2020 команда прилично добавила, лидирует на Востоке, и входит в узкий круг реальных претендентов на победу в текущем Кубке Гагарина. Ведь по количеству очков они не сильно отстают от армейцев. Эксперты считают, что велика вероятность того, что мы еще встретимся с ними в финале и клубу по силам выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.

СКА

Армейцы Питера гораздо менее успешно играют в Западной конференции, однако не очень сильно отстают от ЦСКА. СКА очень много пропускает. Тем не менее, СКА является одним из претендентов на победу в КХЛ. По мнению экспертов, шансы питерцев на победу невелики, однако, есть вероятность, что мы можем встретиться с армейцами в финале.

«Барыс»

«Барыс» ударно начали чемпионат, дружина является одним из лидеров Востока. Казахстанская команда в этом сезоне является еще одним из претендентов на Кубок Гагарина. Правда шансы их не так велики, в отличие от ранее названных команд. Они находятся на 4 месте в общей турнирной таблице имея 84 очка. Однако, у них есть все шансы выйти в 1/2 и побороться за выход в финал Континентальной Хоккейной Лиги.

Прогнозы на победителя КХЛ 2019 - 2020

Как и в прошлом сезоне 2018/19, главными фаворитами Континентальной Хоккейной Лиги остаются представители западной конференции ЦСКА и СКА. Букмекеры уверенны что именно эти команды будут сражаться в главном матче западной конференции, а победитель этого сражения станет и обладателем Кубка Гагарина 2019-20. Однако, некоторые эксперты не отрицают того факта, что в финале мы встретимся с ЦСКА и Ак Барсом, которые на протяжении всего сезона лидируют в турнирной таблице Континентальной Хоккейной Лиги. Кто сразится в финале за Кубок Гагарина? Выиграют ли армейцы второй сезон подряд? Или же победу одержат другие предложенные претенденты? Скоро узнаем…