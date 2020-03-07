Профессор Хигир: Карпов в следующем году может стать одним из лучших в России

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7 марта 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Вадим Карпов, фото pfc-cska.com

Семнадцатилетний армеец Вадим Карпов, спровоцировав удаление спартаковца Понсе, стал одним из героев 20-го тура чемпионата России по футболу. Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир по своей методике анализирует человеческие и профессиональные качества юного защитника ЦСКА.

Вадим Юрьевич Карпов родился 14 июля 2002-го года. Имя переводится с древнеарийского как «спорщик», «смутьян», и он действительно соответствующим образом ведет себя на поле – постоянно апеллируя к судье и провоцируя соперников. Для Карпова нет авторитетов, он по-спортивному наглый. Рожденный в июле в год Лошади он очень выносливый, вспыльчивый, ревнивый, злопамятный. Если кто-то его обидел из соперников, Карпов обязательно найдет момент и отомстит. Вадим Юрьевич – это хитрость, но человек он не подлый.

Отчество переводится с греческого – как «трудолюбивый», «пахарь», и Карпов действительно пашет на поле. Хотя вымахал под два метра (в действительности рост 190 см – прим. ред.), но физическое формирование его еще продолжается. Поэтому тренироваться он должен по индивидуальной программе, чрезмерные нагрузки могут навредить. Очень координированный, видимо, это гены – от отца. Обладает прекрасным периферическим зрением.

Защитник, и тем более центральный - не совсем его позиция, на этом месте эффективнее «зимние» люди, то есть родившиеся в феврале, ноябре, декабре. Карпову лучше играть опорного, и он фактически частично выполняет эту роль - играет гораздо шире, чем обычный задний защитник.

Характер очень сложный, не в каждом коллективе уживется. Карпову нужен внимательный педагог типа Божовича. Ни в коем случае нельзя на него кричать – он еще по-мальчишески обидчив. Если правильно с Карповым работать, уже в следующем году он может стать одним из лучших в своем амплуа, а через пару лет появиться и в сборной.

Нижняя губа больше верхней – это доброта. Большой подбородок – это сила, мощь.

Профессиональные и психологические качества Вадима Карпова по десятибалльной системе:

- эмоциональность - 7

- агрессивность - 8

- выносливость - 9

- трудолюбие – 9

- самоотдача – 10

- твердость характера – 7

- скорость – 9

- творческое начало – 7

- уверенность в себе - 6