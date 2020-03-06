Гришин («Майор»): Баннер – как знамя, за него можно не только в глаз получить

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6 марта 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин («Майор»), фото соцсети

Во время матча 20-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Локомотив» (0:0) болельщик питерской команды некий Николай Зубанов попытался сорвать баннер на секторе гостей, в результате произошла потасовка. Позже за это Зубанова оштрафовали на 12 000 рублей и на год запретили посещать официальные матчи. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин («Майор»).

«Я, конечно, в силу возраста давно уже не сторонник насилия, но если, извините, человек срывает баннер, кара здесь однозначная, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» президент фан-клуба «Спартака» Владимир Гришин. – Ведь баннер – это своего рода знамя. В фанатских кругах, если баннер бригады «подрезали», бригада подлежит расформированию. Так же как воинская часть, если теряет знамя, ее расформировывают. Это серьезные вещи! За это можно не только в глаз получить, но и просто здоровье потерять. В 90-х фанатские войны были посильнее, сейчас такие вялотекущие, но во все времена соперничающие стороны, если представится возможность отжать какой-нибудь баннерочек, никогда не упустят момент. Чтобы его потом публично сжечь. Такое происходит во всех футбольных странах. Помню, лет десять назад во время матча «Спартака» - ЦСКА в «Лужниках» висел баннер на армейской трибуне D, а спартаковцы со своей трибуны В – противоположной - по верху как-то пробежали, минуя все ментовские кордоны, сняли баннер, успели вернуться к себе и торжественно его сожгли. Это было красиво! На глазах у всего стадиона - тысяч семьдесят было! - этот баннер был «подрезан». Причем все это время трибуны смотрели не на поле, а за этим действом. Армейские болельщики даже не поняли, что происходит, а когда поняли, было уже поздно».