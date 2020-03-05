30 болельщиков прошли отбор на Матч всех Звёзд «Трактора»

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5 марта 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Почти полсотни болельщиков вышли на лёд арены имени Валерия Константиновича Белоусова, чтобы показать свои хоккейные навыки, пройти отбор на Матч всех Звёзд и сыграть вместе с хоккеистами «Трактора». Для этого им нужно было справиться со змейкой, продемонстрировать дриблинг, бросить по воротам и исполнить буллит – всё с максимальной скоростью.

Оценивали навыки игроки «Трактора» Виталий Меньшиков, Егор Степанов, Глеб Зайцев и Илья Карпухин, а также представитель болельщиков Эдуард Нарудинов.

Александр Борисенко, голкипер на Матч Звёзд:

«За «Трактор» болею с 2005-2006 года, особенно ярко запомнился сезон, когда командой руководил Валерий Константинович Белоусов. Хоккеем занимаюсь на любительском уровне семь лет, выступаю на городских соревнованиях – в Челябинской любительской хоккейной лиге.

Раньше в таких отборах не участвовал, но очень хотел, всё как-то не получалось. В этом году выбрался, решил рискнуть, надеюсь, что пройду. Посмотрим, что жюри решит. Сегодня здесь очень много знакомых лиц, особенно среди вратарей, мы как-то так коллективом дружим, общаемся постоянно. Очень хорошая атмосфера.

Уверен ли я, что попаду на Матч с «Трактором»? Никогда нельзя быть уверенным, но надежда есть, эмоции положительные. Я думаю, что нужно делать такие мероприятия чаще, потому что люди, занимающиеся хоккеем любительским, они получают заряд, возможность поверить в свои силы, просто прикоснуться к профессиональному хоккею. Заряд на все последующие годы».

Несмотря на соперничество между участниками за место в составе, мероприятие прошло в дружеской атмосфере, игроки постоянно поддерживали друг друга.

Овчинникова Александра, нападающая Матча Звёзд:

«Хоккеем увлекаюсь с самого детства, как на коньки встала. Об отборе на Матч всех Звёзд я узнала из «Вконтакте», увидела запись хоккейного клуба, что будет такое мероприятие, и сразу подала заявку. Сегодня очень сильно волновалась, когда вышла на лёд, не знала, как клюшку держать, ехала еле как, словно первый раз встала на коньки.

Очень сильно поддерживали сегодня другие участники, это помогало, стимулировало лучше ехать и лучше бросать по воротам. Если меня отберут, я буду очень рада, что смогу выйти с любимой командой на лёд, сыграть с ними. Есть ли у меня любимый игрок? Да, Игорь Исаев. Когда он перешёл в «Трактор» [поднялся в КХЛ из системы клуба], я начала за него болеть, смотреть все игры. На матчах постоянно слежу, поздравляю с победой, удачи желаю».

По итогам отбора также были определены два ассистента тренеров в команды: Ксения Фатеева и Александр Затёса.

Ассистент капитана «Трактора» Виталий Меньшиков на этап отбор приехал вместе с сыном, они оба остались довольным мероприятием.

Виталий Меньшиков, защитник «Трактора»:

«Мероприятие прошло отлично, ребята молодцы, у них есть мужество выйти сюда, показать себя. Не каждый на это способен. Здорово себя проявляли, видно, что старались. Даже где-то чересчур старались, немного запинались, но ничего страшного – главное желание.

Предстоящий матч – он сделан в первую очередь для наших дорогих болельщиков. Единение команды и болельщиков – это здорово, ожидания только позитивные».

Напомним, хоккейный матч с болельщиками состоится в субботу, 7 марта, начало в 13:00. ВХОД ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНЫЙ!

Перед началом игры лучшему игроку «Трактора» Лукашу Седлаку будет вручён Приз зрительских симпатий имени Павла Лазарева, нападающего отметили сами болельщики, по итогам голосования он набрал более 62 процентов голосов. Кроме хоккейного матча состоится мастер-шоу, зрителей и участников ожидают розыгрыши клюшек, майки и абонемента на следующий сезон. В программе вечера масса приятных сюрпризов!

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