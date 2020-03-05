Сергей Хусаинов: Карпов – русский вариант Матерацци

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5 марта 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, foot.life

Матч одной четвертой финала Кубка России «Спартак» - ЦСКА (3:2) не обошелся без грубых судейских ошибок. Работу судей разбирает для еженедельника «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

«Сергей Иванов в матче совершил две грубейшие ошибки и обе в пользу армейцев, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов. - На 91-й минуте матча он не увидел игру рукой в своей штрафной защитника Дивеева. Касание было, мяч изменил направление движения, случись такое в середине поля, любой арбитр зафиксировал бы нарушение правил. Но, чтобы увидеть такую игру рукой в штрафной площади, надо, как говориться, «иметь яйца».

Эпизод №2. На 104-й минуте матча в середине поля произошло обычное единоборство – Понсе и Карпова, причем оба активно работали руками. Спартаковец оказался крепче, Карпов упал и начал корчиться от боли, почему-то держась за лицо. Арбитр этот момент откровенно прозевал и, когда Карпов начал показывать жестами «карточка, вторая!», взял и удалил Понсе. Карпов совершил футбольное преступление, он - русский вариант Матерацци! Понятно, тренеры «Спартака» не имели права потребовать просмотр эпизода в ВАРе, но ведь те, кто работал на этой системе, обязаны были проинформировать судью, что Карпов симулировал. Но есть футбольный бог! Когда на 107-й минуте Ларссон рванул на заброс Максименко, Карпов вдруг споткнулся, швед вбежал в штрафную и забил победный гол…»

104-я минута матча. Единоборство Понсе и Карпова. Никакого удара по лицу армейца и в помине нет.