«Ахмат» терпит поражение от «Зенита» 1:2 и проходит в ½ финала Кубка России

//Спорт 13+

4 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: ФК «Ахмат»

Кубок России – ежегодное соревнование, проводимое РФС, в котором российские футбольные клубы борются не только за трофей, но и за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а также побороться за Суперкубок с чемпионом России. Для «Ахмата» участие в четвертьфинале Кубка уже неплохое достижение.

В 3 последних розыгрышах команде не удавалось пробиться дальше 1/8 финала. В свою очередь «Зенит» - 3-кратный обладатель Кубка России, правда последний трофей питерцы взяли в сезоне 2015/2016. И с тех пор команда ни разу не проходила дальше 1/8 финала. «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ. Питерцы довольно уверенно прошли 2 предыдущие стадии Кубка, победив «Енисей» (2:1) и «Томь» (4:0). В свою очередь «Ахмат» не без труда обыграл лишь в серии пенальти «СКА-Хабаровск» (1:1 в основное время), зато уверенно разгромил «Луч» (5:1). Ожидаемо в предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом команду из Санкт-Петербурга

Сегодня, 4 марта «Ахмат» примет «Зенит» на «Ахмат-Арене» в Грозном в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу 2019/2020.Арбитр поедина Николай Волошин (Смоленск).

Игра началась, с атаки игроков «Ахмата», они пока держат мяч и бьет по воротам, но пока не точно.Зенит как-то робко смотрится на поле, не пытаясь активно работать в командном отборе. Караваев потерял мяч на правом фланге обороны, после чего последовал короткий пас в штрафную площадку на Ильина. Владимир пробивал из-под защитника, метя в дальний угол, но промахнулся. Ригони нанес удар в створ ворот, но в руки голкиперу. Гости постепенно освоились и перешли в атаку Голевой шанс не использовали зенитовцы, удар наносил Ерохин. Александр пробивал метров с восьми без помех, но попал точно в Городова.

Бериша пытался обокрасть Малкома в центральной зоне, но бразилец ловко убрал мяч в сторону, заработав для гостей штрафной удар.Постепенно инициативу на поле захватывают питерцы, которые стараются закрыть команду соперника на одной половине поля.Многовато неточных передач допускают обе команды, особенно при попытках обострения игры.Сложно пока что назвать игру динамичной. Будем надеяться, что разбегаются команды вскоре и подарят зрителям яркое зрелище.Малком в контратаке протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда пытался пробить, но настолько всё было предсказуемо, что защитник без проблем блокировал эту попытку. Ерохин решил взять игру на себя и в борьбе с соперником пробивал со средней дистанции, однако мяч свалился с ноги и улетел далеко правее ворот.Сутормин запорол голевой момент, выход на ворота, мяч прошел рядом со штангой. На этом первый тайм завершен без голов пока что.

Сумбурно началась вторая 45-минутка. Обе команды стараются активно действовать в прессинге, но защитники играют максимально просто, вынося мяч подальше в борьбу.Очень плотно защищаются обе команды, не давая соперникам ни сантиметра свободного пространства на подступах к своим владениям. Даже дальний удар никому подготовить не удаётся. На 59 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Зенита» за нарушение правил со стороны Оздоева в своей штрафной:после подачи с правого фланга мяч на противоположном краю штрафной площади подобрал Бериша, и косовара зацепил за ногу Оздоев. Счет открыл Одисе Роши,чётко бьющий развёл мяч и вратаря по разным углам. Ликует публика на "Ахмат-Арене". Ликует в своей технической зоне и Игорь Шалимов. -1:0. Удача на стороне "Ахмата"! После прострела с левого фланга от Жиркова едва автоголом не отметился Семёнов, но мяч от ноги Андрея попал в перекладину.

На 78 мин. Ригони в суматохе у ворот сравнивает счет 1:1: после подачи с правого фланга мяч дошёл до дальнего угла вратарской площади на Жиркова, который мог бить сам, но Юрий на опыте скатил мяч немного назад и в центр на свободного Ригони, а тот уже спокойно расстрелял ворота Городова. Вот это был шанс! После прострельной передачи с правого фланга должен был замыкать дальнюю штангу Малком, но мяч попал ему в колено и отрикошетил намного в центр, после чего защитникам грозненцев удалось разрядить обстановку. Звучит свисток арбитра об окончании 2-го тайма, по условиям кубкового матча назначаетя дополнительные два тайма по 15 минут

Игра продолжается и на 97 мин Жирков из-за штрафной просто положил мяч в угол ворот и счет становится 2:1:вот так так! Первую атаку в дополнительное время провели питерцы, сумев заработать угловой на правом фланге. После подачи защитники "Ахмата" неаккуратно выбили мяч в полукружие штрафной площадки, откуда набежавший Жирков точно пробил правой ногой в правый нижний угол ворот. Городов не имел никаких шансов. Звучит финальный свисток арбитра, «Зенит» проходит в полуфинал!