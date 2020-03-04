Психолог Гущин: Клопп разговорами об отдыхе демобилизовал «Ливерпуль»

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4 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Тренер Юрген Клопп, globallookpress.com, © Alan Stanford via www.imago-imag

После двухнедельного февральского отпуска «Ливерпуль» проиграл три матча из пяти (в Лиге чемпионов «Атлетико» - 0:1, в чемпионате «Уотфорду» - 0:3 и в Кубке Англии «Челси» - 0:2). Метаморфозу, произошедшую с командой, объясняет эксперт еженедельника «Аргументы недели» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

Все дело в зимней паузе. До нее были в тонусе, на волне, после – как подменили команду. Есть такое выражение: эффект второго года у новичков. Эффект того же рода. Человек выдает прекрасный первый сезон, а после отпуска все идет совершенно по-другому. Любая пауза в любой деятельности нарушает процесс. Причем это касается не только процессов со знаком плюс, но и неудачных. Грубо говоря, если дело идет не так – возьми паузу! Эту рекомендацию я, например, даю теннисистам…

В нашем случае «Ливерпуль» практически с лета был непобедим (проиграл только первый групповой матч Лиги чемпионов 17 сентября «Наполи» - 0:2 – прим. ред.), и тренер Клопп с некоторого времени начал говорить о том, что команда нуждается в отдыхе. На самом деле – все специалисты это знают - организм хуже всего переносит такие изменения – не величины нагрузки, а изменения жизненного ритма. Поэтому-то мы так долго и тяжело выходим из отпусков, после новогодних праздников. Дело не в возлияниях, а в том, что организм переключается на совершенно другой режим. А потом ему надо снова переключаться. А это трудно. И ведь надо не просто вернуться в рабочее состояние, но и выйти на прежний высокий уровень. Мне кажется, «Ливерпуль» до сих пор в разобранном состоянии.

И отчасти в этом вина тренера, который всячески демобилизовывал игроков разговорами об отдыхе. Игроки начинают думать, что они действительно устали, хотя на самом деле это не факт. Во время паузы расслабляются по полной и капитально выходят из рабочего режима. Это и называется – демобилизация (процесс, прямо противоположный мобилизации).

Что погубило армию Наполеона? Вовсе не зима и не гений Кутузова. Вошли в Россию, выиграли Бородинское сражение, а дальше так расслабились в Москве, что полностью растеряли боевой тонус. И вернуться в рабочее состояние уже не смогли до конца войны.

Бог с ними с этими рекордами, там и везение было, дело в том, что «Ливерпуль» не показывает прежней Игры. А тут в Лиге чемпионов им еще и дико не повезло – попали на команду с самым боевым и неуступчивым тренером - Симеоне. С «Атлетико» нужно именно биться, а «Ливерпуль» в разобранном состоянии. Попади им какая-нибудь играющая команда, было бы проще. Но если пройдут «Атлетико», дальше все наладится. Не выиграют - могут покатиться еще ниже. До золота чемпионата, конечно, хватит запаса, но осечка в Лиге смажет все впечатление от сезона, станет большой ложкой дегтя.

Клопп, повторяю, совершил, грубую психологическую ошибку. Ему нужно было давать игрокам какие-то промежуточные отдыхи, как в американских профессиональных лигах – там объявляют игрока больным, он не играет – поди докажи! Нужно было, может, какие-то матчи сыграть в другой манере, но не настраивать игроков на такой демобилизирующий отпуск. Клопп совершил ошибку и может за нее поплатиться.