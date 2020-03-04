МОК пояснил, что Родченков заявляет о подлинности его подписей по допинговым делам российских биатлонисток

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4 марта 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Томас Бах, президент МОК, фото: twitter.com/iocmedia

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

3 марта после окончания рассмотрения апелляций в CAS адвокат россиянок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. По данным юриста, в ответе признан факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов), которые были представлены, но согласился на использование его электронных подписей. Как отметил адвокат биатлонисток, электронная подпись Родченкова стоит только на двух из девяти документов. Эксперты-почерковеды установили, что на семи документах подписи экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории подделаны, сделаны другим лицом.

МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией.

Российские биатлонистки - призеры Олимпиады-2014 Зайцева, Романова и Вилухина в CAS оспаривали решение дисциплинарной комиссии МОК отстранить их пожизненно от участия в Олимпийских играх и аннулировать результаты на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил.