Все новости >>

//Спорт 13+

МОК пояснил, что Родченков заявляет о подлинности его подписей по допинговым делам российских биатлонисток

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МОК пояснил, что Родченков заявляет о подлинности его подписей по допинговым делам российских биатлонисток
Томас Бах, президент МОК, фото: twitter.com/iocmedia

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

3 марта после окончания рассмотрения апелляций в CAS адвокат россиянок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. По данным юриста, в ответе признан факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов), которые были представлены, но согласился на использование его электронных подписей. Как отметил адвокат биатлонисток, электронная подпись Родченкова стоит только на двух из девяти документов. Эксперты-почерковеды установили, что на семи документах подписи экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории подделаны, сделаны другим лицом.

МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией.

Российские биатлонистки - призеры Олимпиады-2014  Зайцева, Романова и Вилухина в CAS оспаривали решение дисциплинарной комиссии МОК отстранить их пожизненно от участия в Олимпийских играх и аннулировать результаты на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

ИЧ

//картина дня

В США состоялась встреча глав Пентагона Марк Эспер и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозй" для стран Прибалтики и разные…

В мире

Украина и США ищут способы помешать строительству

Украина и США ищут способы помешать строительству "Северного потока - 2"

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик…

Посольство РФ в Италии обратилось к гражданам России, находящимся Италии, и призвало срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут…

//новости ан

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства "дети…