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Пономарев: Гол пропустили из-за Фернандеса – должен был подстраховать Карпова

, 13:29 [ «Аргументы Недели», ]

Пономарев: Гол пропустили из-за Фернандеса – должен был подстраховать Карпова
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, фото соцсети

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью 1:1 с «Уралом». Игру хозяев комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

 

«В целом хорошее впечатление у меня осталось от игры ЦСКА, видно, физическая форма приличная у ребят, и с мячом обращаются неплохо, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. - Что касается негатива: мало создают моментов - слишком долго разыгрывают мяч, так нельзя играть! Это как в ручном мяче – перешли центр поля, и начинается эта возня, тягомотина: тысяча передач. Такое же безобразие и в нашем футболе, смотреть противно. Одна из причин: у нас пропали крайние нападающие. Раньше все наши великие тренеры, и Якушин, и Бесков требовали: если оказался на фланге, где разреженное пространство – обводи, прорывайся, делай прострел! Вспомним Численко: он показывал вправо, сам уходил влево, в центр и бил по воротам. Или же, когда перекрывали маневр влево, уходил вправо и делал прострел. Все крайние нападающие были реактивные, с хорошим дриблингом. А сейчас таких нет – перевелись. Оказывается на фланге, перед ним один – один! – защитник, обыгрывай! Не умеет, не научили. Вспомните, как играл Рибери в «Баварии» - вот такого типа крайних нападающих раньше в нашем футболе было полно, в каждой команде хотя бы один, против кого было очень сложно играть. А сейчас – лафа, крайние защитники просто отдыхают. Вот у нас Марио (Фернандес) – он не обороняется, и гол-то забили из-за него: должен был обязательно страховать семнадцатилетнего Карпова, который проиграл позицию… Вот и получается, лучший крайний нападающий у нас Жирков, которому уже тридцать шесть… За двадцать лет никто и не появился. 

А если в команде нет реактивных, техничных игроков, которые могут обострить, позиционная атака и превращается в тягомотину. Мы как-то разбирали на КДК футболиста «Спартака» из молодежки. Я его спрашиваю: «Сынок, а ты кого играешь?» «Левого крайнего нападающего». «А за сколько пробегаешь сто метров?» «Не знаю…» Но как такое может быть! Мы в наше время тесты проходили, приезжала специальная комиссия из федерации футбола, всех проверяли. Бежали и стометровку, и отрезки по 20 метров, обязательно дриблинг с мячом (стойки обводили) на время. Сейчас ничего этого нет, паренек даже не знает, какая у него скорость! 

Еще момент тревожный. Акинфеев чуть не напортачил, рванул куда-то, гол могли забить в пустые ворота. Такие непонятные действия у него не в первый раз. Чего с ним происходит? Думаю, это от того, что не доверяет своим защитникам, раньше стоял спокойнее, когда Березуцкие играли, а сейчас – молодежь. Кричит на них, а толк какой! Они позиционно проигрывают, вот он и старается выправить ситуацию. И когда гол забили, не выручил. Думал, наверное, что Карпов сыграет этот мяч…»

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